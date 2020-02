Fayyad de The Cave estará en ceremonia de los Oscar

El concepto de hogar es complicado para Feras Fayyad, el director del documental sirio nominado al Oscar The Cave (La cueva). Al parecer la casa de su familia en Siria fue tomada hace unas semanas cuando las fuerzas del presidente Bashar al-Asad apoyadas por Rusia controlaron la zona donde se encuentra. Su familia vive en un albergue temporal cerca de la frontera turca y desde hace varios años Fayyad ha vivido en el exilio en Dinamarca.

Tras una larga lucha por obtener la visa para asistir a los Premios de la Academia, que incluyó un gran apoyo de la comunidad fílmica, Fayyad finalmente llegó la semana pasada a Los Angeles. Fayyad dijo que era un alivio estar entre los cineastas y amigos que ha hecho gracias a sus dos documentales nominados al Oscar. Incluso un poco como estar en casa.

No hay nada más difícil que perder tu casa, nada más difícil que perder todo lo que hay a tu alrededor, dijo el realizador en una entrevista telefónica. Pero hay algo que me da esperanza, que podré hablar sobre esto y llamar la atención sobre esta situación y recordar que la gente de Siria seguimos siendo humanos, seguimos teniendo un sueño, seguimos creyendo en la justicia. En este breve momento me gustaría que ˜The Cave™ le diera esperanza a mi país y a mi pueblo.

The Cave es la más reciente entrega de Fayyad tras su documental nominado al Oscar Last Men in Aleppo (Los últimos hombres en Alepo), que lo convirtió en el primer cineasta sirio postulado a un Premio de la Academia. Compite con otras cuatro películas en la categoría de mejor documental de los Oscar, que se entregan el domingo, incluyendo otra sobre Siria, For Sama (Para Sama), de Waad Al-Kateab y Edward Watts.

The Cave se filmó entre 2012 y 2018 en un hospital subterráneo en el este de la ciudad de Guta durante bombardeos constantes de las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados rusos. El hospital carece de muchos suministros básicos, como anestesia y comida, y el flujo de heridos y muertos _ muchos de ellos niños _ es incesante. Tras un ataque químico el aire se llena de olor a gas cloro.

El gobierno sirio ha encarcelado a Fayyad en dos ocasiones, que suman 18 meses. Su capacidad para filmar The Cave fue complicada; dependió en gran medida de cinefotógrafos locales y de comunicación remota con Copenhague. El personal del hospital vivía igualmente en peligro: durante la filmación cuatro de ellos murieron.

El hospital era dirigido por la doctora Amani Ballour (escrito también en español como Ballor), una joven entrenada como pediatra que se quedó para salvar tantas vidas como fuera posible. Ellos se llevaron la luz, dice en la película. Nosotros estamos viviendo en la oscuridad. En ese entonces Ballour era la única mujer dirigiendo un hospital en Siria.

Cuando era chica nadie trató de decirme que tenía derechos, que podía ser algo importante. Toda la gente alrededor de mí decía ˜te casarás y tendrás hijos™, dijo Ballour en una entrevista telefónica. Quería cambiar esta imagen, decir a las niñas que tienen derechos, que pueden ser muy importantes, que no son diferentes de los niños.

Al igual que Fayyad, Ballour vendrá a los Oscar desde el exilio. Viajó a Siria en 2018 después de que el hospital fue tomado y se mudó a Turquía. Ahora ha solicitado asilo en Canadá.

El año pasado Estados Unidos retiró abruptamente sus fuerzas de Siria generando críticas de ambos partidos en el Congreso, algo inusual en estos tiempos. El gobierno del presidente Donald Trump también ha reducido drásticamente el número de refugiados que aceptará de Siria.

Para Fayyad y Ballour era difícil llegar a los Oscar por las prohibiciones de viaje en siete países predominantemente musulmanes, incluyendo Siria. La visa de Fayyad fue autorizada finalmente tras protestas de la organización por la libertad de expresión PEN America y la International Documentary Association.

El hecho de que no pudiera viajar sino hasta la semana pasada tuvo su costo, pues Fayyad no pudo promocionar la película tanto como le habría gustado. Pero la campaña de The Cave, una cinta de National Geographic, continúa.

Tras los Oscar, Ballour viajará por Estados Unidos y Europa en una serie de eventos para recaudar fondos para la Sociedad Medica Siria Estadounidense, que ayudó a conseguir la visa para Fayyad. Hay funciones previstas en la sede de Naciones Unidas en La Haya. Ballour recientemente recibió el premio Raoul Wallenberg del Consejo Europeo, un honor que lleva el nombre del diplomático sueco que salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Muchas mentes se maravillarán, dijo Fayyad. Muchos cambiarán de idea cuando vean el coraje de esta mujer.

