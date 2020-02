Predicciones de Oscar: ¿Podrá Parasite derrotar a 1917?

pero aun así es una lástima que no haya habido estacio para Snipes por su interpretación del irresistible actor estelar convertido en director en Dolemite Is My Name o el poderoso preso condenado a muerte de Rob Morgan en Just Mercy (Buscando justicia).

DIRECTOR

Los nominados: Martin Scorsese, The Irishman; Todd Phillips, Joker; Sam Mendes, 1917; Quentin Tarantino, Once Upon a Time ... in Hollywood; Bong Joon Ho, Parasite.

Ganará: Sam Mendes.

Debería ganar: Martin Scorsese.

Debió ser nominada: Greta Gerwig, Little Women.

Mendes se perfila como el favorito por la perspicacia técnica de 1917, que parece haber sido filmada en una sola toma. El inmaculado dominio de Bong sería una mejor opción pero también lo sería el colosal logro de Scorsese, quien ya ha ganado antes, en The Irishman. Y en 2019, Scorsese no sólo produjo una obra maestra que corona una impresionante carrera, sino que defendió a capa y espada el futuro del cine. Greta Gerwig merecía estar entre los candidatos por su vibrante versión de Little Women, al igual que Marielle Heller por "A Beautiful Day in the Neighborhood".

DOCUMENTAL

Los nominados: American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar; The Cave (La cueva), Feras Fayyad; The Edge of Democracy (Al filo de la democracia), Petra Costa; For Sama (Para Sama), Waad Al-Kateab, Edward Watts; Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov.

Ganará: American Factory.

Debería ganar: Honeyland.

Debieron ser nominados: Maiden, Rolling Thunder Revue.

La cantidad de documentales maravillosos que se hacen hoy apenas puede acomodarse en una categoría. Para empezar, están los desaires al edificante Maiden", sobre un equipo femenino en una carrera mundial de yates en 1989; el fogoso documental de Scorsese sobre Bob Dylan Rolling Thunder Revue y el fascinante proyecto de archivo Apollo 11. American Factory, la primera película estrenada por la productora de Barack y Michelle Obama Higher Ground Productions, probablemente resulte la ganadora. Pero Honeyland". sobre una singular apicultora en Macedonia, es exquisitamente íntima y a la vez resuena con la alegoría global del medioambiente.

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

Los nominados: Corpus Christi (Boze Cialo, Polonia), Jan Komasa; Honeyland (Macedonia del Norte), Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov; Les Miserables (Francia), Ladj Ly; Dolor y gloria (España), Pedro Almodóvar; Parasite (Corea del Sur), Bong Joon Ho.

Ganará: Parasite.

Debería ganar: Honeyland".

Debió ser nominada: Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una mujer en llamas, Francia)

Esta será una fácil victoria para Parasite, que tiene el potencial de ganar otros premios también. Pero poco decepcionó más esta temporada que la falta de atención para Portrait de la jeune fille en feu de Celine Sciamma. El romance de época francés, mi filme favorito de 2019, estuvo a poco de representar a Francia, que en vez seleccionó la potente cinta sobre un proceso policial Les Miserables. El público estadounidense al menos tendrá la oportunidad de ver la sensacional cinta de Sciamma cuando ésta se estrene en los cines la próxima semana.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.