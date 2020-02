Bloomberg en campaña en California durante elección en Iowa

El día que arranca la elección presidencial 2020 con las asambleas partidarias de Iowa, Michael Bloomberg está a medio continente de distancia, en California, en donde buscaba atraer atención a una campaña que ha renunciado a los estados que votan primero y ha puesto sus ambiciones en California, Texas y otros estados con muchos delegados que votarán después.

El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York salió en un avión fletado el lunes acompañado por una comitiva de reporteros y camarógrafos, e hizo paradas en el estado para recordar a los votantes que la elección de California, como la de Iowa, está en progreso.

La votación anticipada en el estado más poblado del país inicia el lunes para la elección primaria del 3 de marzo. Es el cuarto viaje de Bloomberg al estado como candidato.

Su primera parada fue en una cafetería en Sacramento, la capital estatal, en donde motivó a sus seguidores a salir a votar. Después aterrizó en Fresno, el corazón de la zona agrícola, para un evento al aire libre con votantes latinos, y después tenía previsto dirigirse a Compton, la ciudad del área de Los íngeles conocida como la capital del hip-hop de la costa oeste, en donde planeaba lanzar una gira nacional en autobús para suplentes y seguidores.

Joe Biden dice que la democracia comienza en Iowa, pero Bloomberg les dijo a seguidores que el camino a la Casa Blanca pasa por California.

No me postulo contra los otros candidatos demócratas, me postulo contra Donald Trump, dijo Bloomberg en una aparición discreta en Sacramento, sobre un escenario con la bandera de Estados Unidos y carteles de Vota antes y Vamos a ganar esto de fondo.

Es inusual, pero no algo sin precedentes, que un candidato se aleje de las elecciones primarias en Iowa, que desde hace mucho es punto de partida para los precandidatos presidenciales.