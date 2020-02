Los anuncios que estacaron más en el Super Bowl

aparece muchas veces para decir su famosa y pegajosa frase can™t touch this (no puedes tocar esto).

Coca-Cola lanzó Coke Energy con un comercial con el actor Jonah Hill quien se decide alcanzar a Martin Scorsese en una fiesta gracias a que tomó la bebida energética.

Pero llenar los comerciales de celebridades no funciona siempre. Hard Rock International convocó a Michael Bay para un comercial frenético sobre un robo que involucra a Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, DJ Khaled, Pitbull, y Steven Van Zandt.

Charles Taylor, profesor de mercadotecnia en Villanova University, dijo que muchos comerciales tenían demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Ocurren rápidamente y es difícil comprender todo.

Eso fue lo que le pasó a Mark Nelson, quien vio en partido en casa con sus amigos en Chicago. Dijo que el comercial de Hard Rock detuvo la plática en la fiesta del Super Bowl en la que estaba pero la historia opacó la marca, como dijo uno de mis amigos ˜no tengo idea de qué se trata eso™, dijo.

VEHíCULOS ELÉCTRICOS

El Super Bowl atrae siempre a las marcas de autos que lanzan nuevos vehículos, y este año casi todas presentaron un auto eléctrico.

Audi mostró a la actriz de Game of Thrones Maisie Williams cantando Let it Go para promover los vehículos eléctricos de Audi. Hummer presentó Hummer EV con un anuncio con LeBron James que muestra lo silencioso y poderoso que es el auto.

Porsche promovió su auto eléctrico Taycan con una persecución frenética, y Ford presumió su Mustang eléctrico con la ayuda de Idris Elba.

HUMOR

Un toque de rareza se mezcló en la muestra de humor y celebridades de este año. Quicken Loans Rocket Mortgage presentó un perturbador comercial con el astro de Aquaman Jason Momoa, famoso por su gran físico, llegando a casa para ser él mismo. En el anuncio Momoa se desprende de sus músculos y cabello para revelar que es extremadamente delgado y calvo. TurboTax trató de unir el pago de impuestos con un baile impulsado por imágenes generadas por computadora de gente moviendo las rodillas con la canción All People Are Tax People.

Snickers imaginó un mundo en el que la gente canta en una colina (un homenaje al famoso anuncio de Coca-Cola en una colina) y hacen un hoyo gigante para poner un Snickers en él porque el mundo se siente mal.

Y Pringles convocó al dúo animado Rick and Morty de Adult Swim con un comercial en el que los personajes se dan cuenta que están atrapados dentro de un comercial de Pringles.

MENSAJES MAS SERIOS

Los anunciantes se esforzaron por evitar el regreso de la publicidad triste de hace unos años cuando Nationwide Insurance hizo un comercial sobre un niño que moría, entre otros momentos tristes, y en general se alejaron de temas polarizadores como la desigualdad económica o la inmigración que vimos en 2017.

Pero todavía quedaban mensajes serios por enviar.

La NFL presentó un anuncio de 60 segundos sobre la destrucción que la violencia policial crea en las familias y su iniciativa Inspire Change creada para crear conciencia sobre temas de justicia social. Pero algunos criticaron el anuncio como hipocresía de la liga ante el exilio del exjugador Colin Kaepernick por su activismo por temas similares.

Kapernick comenzó una serie de protestas sobre injusticia racial y social al arrodillarse durante el himno nacional en los partidos. "Cada intento de la NFL para rehabilitar su imagen entre los espectadores de raza negra parecerá falso mientras Kaepernick siga sin trabajar con un equipo de la NFL, tuiteó Rashad Robinson, presidente del grupo de activistas Color of Change. No puedes adoptar su mensaje y al mismo tiempo rechazarlo a él.

Microsoft resaltó a Katie Sowers, la primera mujer coach en un partido del Super Bowl. Y New York Life se enfocó en diferentes tipos de amor en su comercial. Verizon convocó a Harrison Ford para prestar su voz en un comercial que rinde homenaje a las autoridades que trabajan atendiendo emergencias.

El comercial de Google también destacó. Incluye a un hombre que recuerda a su esposa, usando un asistente de Google para encontrar viejas fotos de ella y sus vacaciones pasadas.

A Courtney Effinger, quien vio el partido con su familia fuera de Detroit, Michigan, le gustó el comercial.

Tocó el corazón, dijo. El comercial funcionó también porque no muchos usaron el enfoque discreto este año, dijo Paul Argenti, profesor de Dartmouth College de comunicación corporativa.

Por eso sobresale, es un poco lento y enfocado en un tema social, dijo.