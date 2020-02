Arremete Trump en entrevista contra contrincantes demócratas

El presidente Donald Trump aprovechó una entrevista difundida el domingo antes del Super Bowl para arremeter contra los demócratas, a los que acusó de tener odio, y burlarse de sus posibles contrincantes en las próximas elecciones.

Veo el odio... No les interesa la imparcialidad, no les importa mentir, declaró Trump en la entrevista grabada con Sean Hannity, de Fox News Channel, y que Fox transmitió horas antes de la final de la NFL, el mayor evento deportivo del año.

Trump pasó el fin de semana en Florida mientras la mayoría de los políticos tenían la vista puesta en Iowa, donde los demócratas depositarán el lunes sus primeros votos para elegir al abanderado presidencial demócrata.

Durante las preguntas de Hannity, Trump se mofó de cada uno de los principales aspirantes demócratas. Al exvicepresidente lo llamó el adormilado Joe Biden; acusó a la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, de decir cuentos de hadas, y llamó comunista al senador de Vermont, Bernie Sanders, quien no lo es y se dice socialista demócrata.

Sin embargo, el mandatario pareció más preocupado por los precandidatos que eligieron saltarse los estados donde se efectuarán las primeras elecciones internas: Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York que ha estado inundando los medios electrónicos con mensajes anti-Trump.

Los equipos de campaña del presidente y de Bloomberg escenificaron un duelo de mensajes que les costaron millones de dólares durante el partido del domingo en la noche.

En la entrevista para Fox, Trump acusó a Bloomberg, de 1,72 metros (5 pies 8 pulgadas) de estatura, de hacer una petición especial: que le presten una caja para subirse en ella en caso de que clasifique a futuros debates entre aspirantes presidenciales. El equipo de campaña de Bloomberg rechazó que sea el caso.

¿Por qué debería tener una caja para subirse en ella?, preguntó Trump. ¿Por qué debería tener ese derecho? Entonces, ¿eso significa que a todos los demás les den una caja?

Trump está mintiendo, dijo Julie Wood, portavoz de la campaña de Bloomberg.

Es un mentiroso patológico que miente acerca de todo: su cabello falso, su obesidad y su bronceado con aerosol, dijo.

Horas antes, Trump lanzó una serie de tuits contra Bloomberg. Describió al multimillonario como parte de las Noticias Falsas, insistió que su rival no irá a ningún lado y que sólo está desperdiciando su dinero a pesar de que asciende en las encuestas.

Bloomberg le respondió: Parece que nuestros mensajes no lo dejan dormir en la noche. Tenemos uno en particular que usted debería ver hoy. El mensaje de 60 segundos de Bloomberg se enfocará en las consecuencias de la violencia relacionada con las armas de fuego.

Trump también criticó en la entrevista a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y a otros demócratas.

Cuando le preguntaron si sería posible para él trabajar con los demócratas después del juicio político que le organizaron en un intento para defenestrarlo, Trump señaló que le gustaría, pero es muy difícil cuando se piensa en lo sucedido, porque ha sido una gran... uso el término ˜cacería de brujas™, la palabra ˜patraña™.

No tengo la certeza de que ellos puedan hacerlo, para ser honesto, agregó. Me parece que sólo les interesa ganar y no les interesa cómo lo hagan.

La entrevista fue transmitida cuando faltan dos días para que Trump pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión que, según los colaboradores del mandatario, incluirá un mensaje optimista a una nación dividida.