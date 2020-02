Republicanos buscan absolver a Trump, pero condenan conducta

No hay duda de que las acciones del presidente Donald Trump fueron inapropiadas cuando pidió al mandatario de Ucrania que investigara a su adversario político Joe Biden, manifestó el viernes el senador Lamar Alexander.

Pero sus acciones no fueron lo suficientemente malas como para destituir a Trump, o incluso para escuchar a testigos o revisar otro tipo de evidencia, agregó.

Esa distinción ha sido adoptada por otros republicanos mientras el juicio político se encamina a una exoneración casi segura del presidente en los próximos días. También se alinea con los argumentos ofrecidos por el equipo legal de Trump, que después de afirmar que el presidente no hizo absolutamente nada malo, empezó a insistir en que Trump no había hecho nada que ameritara su destitución, y calificó el juicio político como un ejercicio partidista.

Los cambiantes argumentos han permitido que los republicanos citen bases políticas e históricas para absolver a Trump sin sentirse obligados a condonar su conducta, un punto medio que evita una ruptura tajante con el presidente mientras se prepara para su campaña de reelección.

Alexander, que dejará el cargo a fines del año, fue el más crítico, diciendo que no necesitaba escuchar más evidencia para concluir que Trump estuvo mal en pedir a un mandatario extranjero que investigara a un adversario nacional.

Pero, señaló Alexander, la Constitución no da el poder al Senado para destituir a un presidente y prohibirle aparecer en la papeleta de este año simplemente por acciones que son inapropiadas.

De igual manera, la senadora republicana Lisa Murkowski, cuyas opiniones han sido sumamente vigiladas por su postura centrista, emitió un comunicado de cinco párrafos el viernes en el que estableció su oposición a llamar nuevos testigos. No mencionó ni una vez a Trump y tampoco respaldó sus acciones.

Dada la naturaleza partidista de este juicio político desde el comienzo y durante el mismo, he llegado a la conclusión de que no habrá un juicio justo en el Senado, señaló Murkowski. No creo que la continuación de este proceso vaya a cambiar algo.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que su llamada telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy fue perfecta, pero una serie de revelaciones que continuaron incluso después de iniciado el juicio hicieron que esa afirmación fuera difícil de sostener, aun para sus aliados incondicionales.

La revelación más reciente se produjo en un manuscrito que no se ha publicado y que fue escrito por el exasesor de seguridad nacional John Bolton, en el que señala que Trump vinculó la suspensión de la ayuda militar a Ucrania con la disposición del país para llevar a cabo las investigaciones que el presidente estadounidense quería.

Eric Tucker está en Twitter como: http://www.twitter.com/etuckerAP