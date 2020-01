Presidente israelí: Alemania debe vencer al antisemitismo

El presidente de Israel deploró el miércoles el auge del antisemitismo en Europa y dijo que Alemania no debe flaquear al combatirlo, en un discurso ante el Parlamento en el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.

Con su discurso ante el Parlamento, el mandatario israelí Reuven Rivlin puso fin a una visita de tres días a Alemania que comenzó el lunes al volar a Berlín desde Auschwitz, donde asistió a las ceremonias conmemorativas junto con su contraparte alemán Frank-Walter Steinmeier.

Rivlin, quien recordó haber protestado en 1959 cuando Alemania Occidental envió su primer embajador a Israel, elogió la Alemania actual como un faro de la democracia, el liberalismo, la responsabilidad y las fuerzas moderadas. Dijo que con ello Alemania adquiere una responsabilidad enorme cuando surgen otras tendencias en Europa y otras partes.

Hoy rondan por Europa los fantasmas del pasado: la pureza racial, el nacionalismo, la xenofobia, el antisemitismo, dijo Rivlin, quien habló a través de un intérprete. El horrible antisemitismo extremo flota sobre toda Europa, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda.

Los temores ante el antisemitismo en Alemania se intensificaron en octubre cuando un hombre trató de irrumpir en una sinagoga en Halle en el día más sagrado del judaísmo y mató a dos transeúntes antes de que lo arrestaran. El hombre publicó un manifiesto antijudío antes de perpetrar el ataque.

Rivlin dijo que se debe librar la lucha contra el antisemitismo persistentemente, generación tras generación.

No debemos rendirnos, dijo. No debemos retroceder. Alemania no debe flaquear.

Rivlin reconoció que existen diferencias en torno a Irán, ya que Alemania es uno de los países que tratan de mantener con vida el acuerdo nuclear del que se retiró Estados Unidos en 2018.

Semejante régimen es un riesgo para la paz mundial, dijo. Hay una sola posibilidad: debemos aislar este régimen.

Con respecto al plan que acaba de dar a conocer Washington para poner fin al conflicto entre Israel y los palestinos, y que ya ha sido rechazado por éstos, dijo que ambas partes deben estudiarlo cuidadosamente, y expresó la esperanza de que se aplique.