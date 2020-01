Legisladores británicos se preparan para salir de Bruselas

Legisladores británicos ante el Parlamento Europeo se preparan para salir de Bruselas y concretar la salida de su gobierno de la Unión Europea, con todo y cajas de cartón y calcetas con la imagen de su bandera.

Ahora que el momento del Brexit se fijó para el viernes a la medianoche, algunos legisladores británicos en la capital belga, que han estado entre los alentadores más fervientes del Brexit, no perdieron mucho tiempo en alistar su partida.

La oficina del legislador Nigel Farage era el martes un lío de cajas y recuerdos listos para ser empacados y enviados ¿Su souvenir favorito? Una portada enmarcada del semanario The Economist en la que aparecen él, Donald Trump y Vladimir Putin marchando al son de los tambores del populismo.

No intentaba ser halagí¼eña, pero en cierto sentido lo que resume es la enorme batalla que está ocurriendo", declaró Farage en una entrevista con The Associated Press.

El legislador seguía vistiendo sus calcetas con la bandera de Reino Unido, listo para la sesión plenaria del miércoles en la que el Parlamento de la UE debería aprobar abrumadoramente el acuerdo del Brexit, el último acto necesario antes de que el Reino Unido salga del bloque el viernes.

Abajo, en las salas parlamentarias, algunos partidarios del festejo por el Brexit, también vestidos con los colores británicos, posaban entre las banderas de los Estados miembros de la UE, riendo y gritando a todo aquel dispuesto a escuchar de qué manera la Unión Europea era una dictadura".

Aun así, para la mayoría de los legisladores del Parlamento y muchos de los legisladores británicos que se van, la UE sigue siendo uno de los mayores experimentos en la construcción de la paz y la democracia después de la devastación causada en toda Europa por la Segunda Guerra Mundial.