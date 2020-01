Una nube oscura se cierne sobre nuevos artistas en el Grammy

y el veterano productor de los Grammy Ken Ehrlich, quien culmina su carrera con el show del domingo.

Lizzo, la máxima candidata con ocho menciones, también actuará.

Su debut con un gran sello discográfico, Cuz I Love You, está nominado a álbum del año junto con proyectos de Grande, Lana Del Rey, Vampire Weekend, H.E.R., Bon Iver, Eilish y Lil Nas X.

El éxito No. 1 de Lizzo, Truth Hurts, también compite por los premios Grammy a la canción y grabación del año. Eilish, quien también actuará, figura en las mismas categorías por su hit No. 1, Bad Guy.

Las nominadas a grabación del año incluyen Old Town Road de Lil Nas X, 7 Rings de Grande, Sunflower de Post Malone y Swae Lee, Hard Place de H.E.R., Hey, Ma de Bon Iver y Talk de Khalid.

Taylor Swift no fue nominada a álbum del año ni grabación del año, pero sí recibió una candidatura a canción del año, un premio a los compositores. Su tema Lover compite con Truth Hurts, Bad Guy, Hard Place, Always Remember Us This Way de Lady Gaga, de la película A Star Is Born (Nace una Estrella); Someone You Loved de Lewis Capaldi, Norman (grosería) Rockwell de Lana Del Rey y Bring My Flowers Now de Tanya Tucker, coescrita por Brandi Carlile.

Apenas 10 Grammys se entregarán durante la gala televisada en vivo. La mayoría de los 84 premios se repartirán en una ceremonia previa por la tarde. Los presentadores este año incluyen a Stevie Wonder, Smokey Robinson, Billy Porter, Trevor Noah, Ozzy y Sharon Osbourne, Cynthia Erivo, Ava DuVernay, Shania Twain y Common.

La periodista de AP Nekesa Mumbi Moody contribuyó a este despacho.