Precandidatos demócratas hacen campaña en Iowa

Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata regresaron el sábado a Iowa, donde presumieron nuevos apoyos, lanzaron críticas a sus rivales y auguraron que ganarán los próximos caucus en los que se decidirá quién enfrentará al presidente Donald Trump.

La senadora Elizabeth Warren dijo que estaba deleitada de recibir el codiciado apoyo del The Des Moines Register.

El mayor periódico estatal describió a la demócrata de Massachusetts como la mejor líder de estos tiempos y señaló que no es la radical como algunos la perciben.

Sin embargo, el contrincante progresista de Warren, el senador Bernie Sanders, de Vermont, auguró que ganará en Iowa e hizo campaña acompañada de la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, una de las líderes más prominentes en la izquierda.

Por su parte, Joe Biden, se presentó por primera vez acompañado de la representante por Iowa, Cindy Axne, la más reciente de una lista creciente de políticos locales que apoyan la candidatura del exvicepresidente.

Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, intentó presentarse como alguien distinto al epicentro político en Washington por encima de las disputas partidistas.

Pero a medida que los candidatos se preparaban para convencer a los electores, la volatilidad de la contienda interna era evidente.

Varios aspirantes comenzaron su jornada en Washington, como jurados en el juicio político contra Trump. Tendrán que regresar al Capitolio la semana entrante porque el proceso continúa, impidiéndoles hacer campaña en un periodo crítico.

Lo más importante es que no hay un favorito claro pese a que muchos precandidatos han cortejado a los electores de Iowa durante más de un año.

Según una encuesta de The New York Times/Siena College difundida el sábado, Sanders tenia una ligera ventaja, pero no determinante, en Iowa. Otras encuestas ponen a Biden, Buttigieg y Warren entre los favoritos.

___

Los periodistas de The Associated Press, Hannah Fingerhut, en Washington; Thomas Beaumont, en Storm Lake, Iowa; Sara Burnett, en Muscatine, Iowa, y Will Weissert, en Marshalltown, Iowa, contribuyeron a este despacho.