La presidenta interina de Bolivia, Jeanine íñez, anunció el viernes su candidatura a la presidencia acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

Aún no se confirma si Revilla le acompañaría en la fórmula como vicepresidente.

He tomado la decisión de presentarme como candidata... No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido, dijo íñez en un acto en el que su partido, Unidad Demócrata, y Sol.Bo, de Revilla, anunciaron su alianza.

Más temprano Revilla dejó la alianza con el expresidente boliviano Carlos Mesa y se acercó a íñez. Mi partido le va a dar todo su apoyo. Si ella toma un paso adelante en su candidatura, será un honor ser su acompañante, dijo tras inaugurar la Alasita, una fiesta tradicional boliviana donde se adquieren miniaturas de objetos o sueños -casas, dinero, viajes- que se anhela conseguir.

íñez confirmó su postulación después que algunos de sus ministros la hubieran propuesto como candidata.