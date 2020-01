Demócratas dicen que Trump volverá a abusar de su autoridad

Los demócratas de la Cámara de Representantes advirtieron el viernes durante el juicio político de Donald Trump que el presidente seguirá abusando de su autoridad y poniendo en riesgo la democracia estadounidense al menos que el Congreso intervenga para destituirlo antes de la elección del 2020.

Él es quien es, declaró el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja. Les dijo a los senadores que escuchaban como jurado que Trump puso en riesgo la relación entre Estados Unidos y Ucrania de tal forma que benefició a Rusia sólo para poder dar un golpe bajo a su adversario demócrata Joe Biden.

No puedes dejar a un hombre así en su cargo, dijo Schiff. Sabes que no va a parar... No va a parar a menos que el Congreso haga algo al respecto.

Trump está siendo sometido a juicio político en el Senado luego de que la Cámara de Representantes aprobó el proceso el mes pasado, acusándolo de que abusó de su cargo para pedirle a Ucrania que investigara a Biden y otros asuntos mientras retenía apoyo militar. Enfrenta un segundo cargo de obstrucción al Congreso por negarse a entregar documentos o a permitir que funcionarios declararan en la resultante pesquisa de la cámara baja.

Mientras los demócratas cerraban su tercer día de argumentación ante los escépticos senadores republicanos, el equipo legal de Trump se preparaba para comenzar su defensa, prevista para el sábado. Trump, con los ojos puestos la audiencia más allá de la sala del Senado, lamentó la fecha en un tuit el viernes: "Parece que mis abogados se verán obligados a empezar el sábado, lo que se llama el Valle de la Muerte en T.V.".

Vamos a defender enérgicamente los hechos y refutar lo que dijeron, dijo el abogado de Trump, Jay Sekulow.

Los republicanos han defendido las acciones de Trump, y califican el proceso como un intento motivado políticamente de debilitar al presidente en medio de su campaña de reelección. Los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños, por 47 de los demócratas, en el Senado, y una absolución parece ser el escenario más probable.

Antes de eso, los senadores tienen que tomar una decisión crítica la próxima semana sobre las exigencias de los demócratas de dejar testificar a asesores de Trump, incluido el jefe de despacho interino de la Casa Blanca Mick Mulvaney y el exasesor de seguridad nacional John Bolton, quienes se negaron a comparecer ante la cámara baja. Se necesitan que cuatro senadores republicanos se unan a la minoría demócrata que solicita los testigos y, hasta ahora, parece que no será el caso.

