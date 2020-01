Lizzo, Eilish, Rosalía brillan en show de Spotify pre Grammy

le agradeció a Spotify por ayudar a llegar a un público más amplio.

Soy nueva para el mundo y esto es gracias a la gente en Spotify que me trajo a sus oficinas cuando tenía 50.000 fans y me mostraron el (grosería) un gráfico que era algo así como, ˜todos tus fans están en Minneapolis™, contó Lizzo. Me dijeron, ˜hagámoslo global™, y lo hicieron. Ahora tengo 42 millones de escuchas mensuales, mil millones de streams y estoy entre un grupo de artistas nuevos increíbles.

____

El periodista de AP Andrew Dalton contribuyó a este despacho.