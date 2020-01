EEUU y Francia, cerca de acuerdo sobre tasa digital en Davos

Las conversaciones sobre cómo cobrar impuestos a las empresas digitales parecían avanzar el miércoles hacia un acuerdo en el Foro Económico Mundial.

José íngel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las principales naciones industrializadas del mundo, dijo a The Associated Press que esperaba que se encontrase una solución porque no hay plan B.

La OCDE ha intentado establecer un sistema que permita a Francia suspender sus planes de cobrar impuestos a firmas como Amazon y Facebook. A cambio, se espera que Estados Unidos acepte una estrategia multilateral.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, y el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, tenían previsto reunirse en la exclusiva cumbre en el centro suizo de esquí de Davos.

Simplemente tenemos que seguir trabajando en la solución multilateral y después presentar una opción a todo el mundo, producida por todo el mundo y por lo tanto que esperamos sea aceptada por todo el mundo, dijo Gurría.

Gurría instó a los implicados a dar el tiempo y el espacio a la vía multilateral para que todo el mundo gane de esto y no tengamos que tener estas confrontaciones bilaterales, porque las decisiones unilaterales de muchos otros países están listas para entrar en acción ante la ausencia de una solución multilateral.