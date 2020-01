Hillary Clinton dice que apoyaría a Bernie Sanders

En un abrupto cambio de opinión, Hillary Clinton señaló el martes que apoyaría a su contrincante de 2016, Bernie Sanders, en caso de que obtenga la candidatura presidencial demócrata para enfrentar al mandatario Donald Trump en los comicios de noviembre.

La ex secretaria de Estado previamente se había negado a decir si apoyaría a Sanders en una entrevista publicada el martes en The Hollywood Reporte, declarando en su momento no hablaré de eso todavía. También había criticado ampliamente el estilo de hacer política del candidato progresista.

¡Pensé que todos querían conocer mis puntos de vista auténticos!, afirmó Clinton en un tuit el martes en la noche. Pero hablando con seriedad, la prioridad uno para nuestro país y el mundo es retirar a Trump, y, como ha sido siempre, haré lo que pueda para apoyar a nuestro candidato.

La opinión inicial de la exfuncionaria había abierto las cicatrices de la brutal contienda en las primarias de 2016 entre Sanders y Clinton justo cuando los demócratas se aprestan a comenzar la votación de su proceso interno para elegir a su próximo candidato. Los leales a Sanders dijeron en aquella ocasión que la corriente convencional demócrata arregló las primarias para favorecer a Clinton, que obtuvo la candidatura pero perdió ante Trump.

En su libro de memorias What Happened (Lo qué pasó), posterior a su derrota en 2016, Clinton dijo creer que ciertas críticas de Sanders en contra de ella contribuyeron a la victoria de Trump, y ella quedó resentida con Sanders porque no la apoyó en su campaña con la rapidez suficiente tras ganar la candidatura. En la entrevista con The Hollywood Reporter, Clinton acusó a Sanders de haber fomentado una cultura tóxica en su campaña.

Todavía estamos en una temporada muy intensa de primarias. Sin embargo, diré que no es sólo él, es la cultura que lo rodea. Es su equipo de liderazgo, señaló Clinton.