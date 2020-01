Policía venezolana rodea oficina de Guaidó en Caracas

Un ambiente de confusión se vivía el martes por la tarde entre algunos legisladores cuando la policía política de Venezuela ingresó al edificio en el que se encuentran las oficinas del líder opositor Juan Guaidó.

Según dijo a la prensa la diputada opositora Adriana Pichardo, comisiones del SEBIN realizaban un procedimiento en el lugar -no especificó cuál- y se le negó el acceso a un grupo de asambleístas de su facción que intentaron ingresar.

Hay más de diez funcionarios del SEBIN encapuchados en la parte baja... Tienen apagados los ascensores del edificio, por lo que no hemos podido acceder al piso donde se encuentran las oficinas del presidente Guaidó, dijo Pichardo.

Un representante de prensa de Guaidó dijo a The Associated Press que de momento no había nadie del equipo del líder opositor en la oficina.

En el edificio no hay oficinas de ningún otro partido.

Guaidó salió de Venezuela el fin de semana para buscar apoyo internacional en Colombia y Europa. Recientemente ha enfrentado división entre los sectores que solían apoyarlo, y la situación se tensó cuando algunos opositores se acercaron al gobierno de Nicolás Maduro.

Aquí nos vamos a mantener a la espera de ver qué pretenden de sacar de ahí... o sembrar, agregó Pichardo afuera del edificio donde se encontraba el SEBIN. Dicen que son la unidad, la comisión anticorrupción. Por lo que podemos advertir, pudiesen estar tratándose de papeles o algo por ese estilo que quieran sembrar en la oficina del presidente Guaidó, agregó.

El gobierno de Maduro no ha comentado la situación hasta el momento.