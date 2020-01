Colman, Malek, King y Ali entre los presentadores del Oscar

Los actores que ganaron Premios de la Academia el año pasado volverán al escenario de los Oscar el mes entrante para presentar a sus sucesores.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el martes que Olivia Colman, Rami Malek, Regina King y Mahershala Ali participarán como presentadores en la ceremonia del 9 de febrero.

Es tradición del Oscar que los actores ganadores funjan como presentadores al año siguiente.

Los ganadores del año pasado fueron notablemente más diversos que los nominados actuales, que incluyen tan sólo una actriz de raza negra: Cynthia Erivo, de Harriet.

La gala de los Premios de la Academia, en su 92da edición, se transmitirá en vivo por la cadena ABC desde el Teatro Dolby en Los íngeles. Por segundo año consecutivo, no tendrá un anfitrión.

Colman ganó el premio a la mejor actriz en 2019 por The Favourite (La favorita) y Malek el de mejor actor por su interpretación del vocalista de Queen, Freddie Mercury, en Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury). King fue galardonada como mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk (Si la colonia hablara), mientras que Ali recibió su segundo Oscar por su papel de reparto en Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras).