Recapturan a un segundo prófugo de la cárcel paraguaya

La policía paraguaya recapturó el lunes a uno de los 75 reos que la víspera escaparon de una prisión en Paraguay, cerca de la frontera con Brasil, y ya son dos los criminales puestos nuevamente tras las rejas en operaciones que se desarrollan en paralelo en los dos países, informaron las autoridades.

Sabio Gonzalez Figueredo, de nacionalidad paraguaya, fue sorprendido por la policía mientras se encontraba oculto en una vivienda en Pedro Juan Caballero, la misma ciudad paraguaya donde se encuentra la cárcel de la fuga. Figueredo se encontraba apenas a 200 metros de la cárcel, según confirmó el Ministerio del Interior paraguayo en una nota.

Por la mañana, la policía brasileña había recapturado a otro de los al menos 75 presos que escaparon el domingo. El hombre apresado, de 30 años y con una condena por tráfico de drogas, había cruzado la frontera tras el escape y se encontraba en el estado de Mato Grosso do Sur, limítrofe con Paraguay.

Tras ser abordado por la policía, el criminal mostró nerviosismo y acabó confesándole a los agentes que había huido de la cárcel paraguaya, dijo la policía de Mato Grosso do Sul en un comunicado. El preso no fue identificado.

Las autoridades de Paraguay parecieron avanzar el lunes con la hipótesis de que la fuga contó con la complicidad de funcionarios corruptos. Pese a que en el presidio se encontró un túnel cavado, las autoridades creen que se trató apenas de una pantalla y que en verdad los reos salieron del presidio por el portón principal, con anuencia de las autoridades carcelarias.

Es alta la posibilidad de implicancia de funcionarios corruptos en la fuga de los 75 integrantes del PCC, porque es imposible que no hayan visto la cantidad de arena en una de las celdas. No es posible que no hayan podido ver una salida en el perímetro de la penitenciaría, hay una evidente connivencia" dijo el lunes en conferencia de prensa la ministra de Justicia paraguaya, Cecilia Pérez.

El gobierno paraguayo intervino la penitenciaría de Pedro Juan Caballero y puso a disposición a 30 funcionarios que podrían tener vínculo con la fuga.

En tanto, en suelo brasileño, por determinación de las autoridades federales y estatales, se ha reforzado el patrullaje en la región de frontera.

De los 75 criminales que escaparon, 40 son brasileños y varios forman parte del Primer Comando Capital (PCC), uno de los principales grupos criminales de Brasil.

Nacido en los años 90 como un pequeño grupo que actuaba en un presidio del interior de Sao Paulo, el PCC ha extendido con los años sus brazos y ámbitos de influencia hasta convertirse en una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.

Aunque en un comienzo el grupo actuaba apenas con un "sindicato" de presos que dictaba reglas dentro de los presidios gracias a motines y ataques violentos, el grupo extendió su influencia y sus negocios delictivos hacia fuera de las cárceles. El PCC tiene presencia en el mercado de drogas en casi todos los estados brasileños y además las autoridades creen que para financiarse ha sido responsable por asaltos a bancos.

Las autoridades no informaron si los reos recapturados forman parte del PCC.

Marcelo Silva de Sousa está en Twitter como: https://twitter.com/msilvadesousa