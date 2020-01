1917 se alza con el máximo honor del gremio de productores

Si los Premios PGA del Sindicato de Productores de Estados Unidos pronostican verazmente quién ganará el Oscar a la mejor película, la épica de la Primera Guerra Mundial 1917 se perfila como la favorita.

El filme de Sam Mendes obtuvo el premio del gremio a la mejor película en una ceremonia no televisada el sábado en el Hollywood Palladium en Los íngeles. Muchos en la audiencia lucieron pasmados cuando Reese Witherspoon anunció a la cinta ganadora del Premio Darryl F. Zanuck, que ha coincidido en 21 de 30 ocasiones con la ganadora del Oscar a la mejor película, incluidos los últimos dos años con Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras) y The Shape of Water (La forma del agua).

La película fue inspirada por mi abuelo, Alfred Mendes, y mi esperanza de rendir homenaje a su experiencia, dijo Mendes, quien coprodujo y dirigió el proyecto. Agregó que era la primera vez que asistía a la ceremonia de premios, y le agradeció al sindicato por reconocer su trabajo.

Esta fue la mejor experiencia en mi vida profesional, dijo.

Estrenada el mes pasado, 1917 ha causado revuelo esta temporada de premios. Recientemente se llevó también el Globo de Oro a la mejor película de drama en una victoria sorpresiva.

En los Premios PGA, la cinta de guerra superó a contendientes como Ford v Ferrari (Contra lo imposible), The Irishman (El irlandés), Jojo Rabbit, Joker (Guasón), Knives Out (Entre navajas y secretos), Little Women (Mujercitas), Marriage Story (Historia de un matrimonio), Parasite (Parásitos) y Once Upon a Time in ¦ Hollywood (Había una vez en Hollywood). Con su victoria del sábado, toma mayor impulso para los Premios de la Academia, que se entregan el 9 de febrero.

En otras categorías, Toy Story 4 se llevó el premio a la mejor cinta animada, Fleabag recibió el honor a la mejor serie televisiva de comedia y Chernobyl el de mejor serie limitada.