El productor y DJ puertorriqueño Tainy unió fuerzas con sus compatriotas Dalex y ílvaro Díaz para el sencillo Mera, lanzado el viernes como un primer adelanto de su EP The Kids That Grew Up On Reggaetón: Neon Tapes.

La gente se va a impresionar cuando escuchen el tema. La fanaticada de Alvarito y mi fanaticada saben que ese no es el estilo de música que nosotros hacemos, dijo Dalex en una entrevista reciente en la Ciudad de México.

Es lo que tratamos al final del día, seguir creciendo como artistas y creativos, agregó Tainy.

Mera habla de una chica con ojos de hechicera y también de que no hay chota en una fiesta. En México, el término se usa coloquialmente para hablar de la policía, pero en Puerto Rico quiere decir que no hay soplones, que se pueden divertir sin limitaciones. Dalex dijo que lo tomaron de la canción "Guáyale El Mahón" de Wisin & Yandel.

El video fue dirigido por los canadienses Elliott Muscat y Tristan CM, filmado en Miami con un estilo que remite a los videos caseros de la década de 1990. En él, conducen un convertible a alta velocidad.

Esa es la estética más o menos del proyecto como tal completo. Después de esto vienen varios ˜singles™ más, pero son todos bajo esa misma estética, más fílmica, no digital, dijo Tainy.

Dalex y Díaz se encontraron en un campamento de composición y habían comenzado a pensar en la canción cuando se sumó Tainy. Es la primera colaboración de los tres; Díaz y Tainy habían colaborado previamente, pero Dalex no había hecho ningún proyecto con Díaz.

Eran como muchas cosas nuevas dentro de una, pero yo sabía que había un potencial dentro de eso, dijo Tainy, quien en 2019 lanzó sus primeras canciones como artista _ incluyendo Adicto con Anuel AA y Ozuna, y I Can't Get Enough con Benny Blanco, Selena Gómez y J Balvin _ después de años trabajando como productor.

Su EP, que planea lanzar en marzo, incluirá siete temas y más invitados.

El concepto del EP es más de incorporar a la ola nueva de la música urbana, dijo Tainy. Y cuál es nuestra interpretación de lo que son nuestras raíces, lo que nos gusta y lo que hacemos ahora. Todas esas fusiones es lo que creo que es el concepto final del proyecto.

Mientras tanto, espera por descubrir si ganará un Grammy el próximo 26 de enero. Dos álbumes producidos por él están nominados en la categoría de mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa: Oasis de J Balvin y Bad Bunny, y X 100PRE de Bad Bunny, mismo que consiguió el Latin Grammy al mejor álbum de música urbana en noviembre.

Es una bendición increíble, dijo sobre sus nominaciones al Grammy. Esas cosas que se han ido logrando que nunca pensamos... y son los Grammy anglo... Gane o no, ya es un logro.

Tainy debutará como solista en México, en el Festival Ceremonia, que tras realizarse siete años fuera de la Ciudad de México llegará por primera vez a la capital el 25 de abril, con Thom Yorke y los Chemical Brothers como parte del cartel.

Dalex debutó en los escenarios mexicanos a finales del año pasado, en el Flow Fest de la Ciudad de México, en lo que calificó como una experiencia súper.

Díaz, en tanto, está por presentarse el 1 de febrero en el foro Plaza Condesa de la Ciudad de México, con capacidad para cerca de 2.000 personas. Aunque no es su primer concierto en el país, sí será el más grande hasta la fecha.

Que me den el ˜coaching™ (entrenamiento) aquí, cómo funciona, cómo es estar acá con el público de México, dijo Tainy en chiste mirando a sus compañeros.

Adelantó que está preparando un concierto especial que será mucho más que un DJ poniendo música.

Yo voy a venir a verlo, apuntó Díaz. Va a estar bien interesante. Es la primera vez que Tainy hace su show solo.