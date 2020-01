Primer ministro de Ucrania renuncia tras polémica grabación

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy rechazó el viernes el ofrecimiento de renuncia que le hizo su primer ministro y le pidió que se quedara en el puesto, después de que lo pillaran en una cinta diciendo que Zelenskiy _un exprotagonista de un programa de televisión sin experiencia política previa_ no sabe nada de economía.

En un video publicado por la oficina de Zelenskiy, el presidente calificó la situación de "desagradable" pero dijo que había decidido "dar una oportunidad" al primer ministro Oleksiy Honcharuk y a su gabinete.

El furor surge en un momento de tensión para Zelenskiy, que se ha encontrado en medio del caso de juicio político que se está desarrollando contra el presidente Donald Trump en Washington. Trump está acusado de retener cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para presionar al líder ucraniano a investigar al rival político de Trump, Joe Biden.

Honcharuk había mencionado previamente a través de Facebook que había entregado su renuncia a Zelenskiy.

Asumí este puesto para aplicar el programa del presidente. Para mí, él es un ejemplo de transparencia y decencia, dijo.

"Sin embargo, para despejar cualquier duda sobre nuestro respeto y confianza hacia el presidente, he escrito una carta de renuncia y se la entregué al presidente para que la presente al Parlamento, explicó Honcharuk.

A principios de semana se reveló una grabación de audio en la que Honcharuk parecía hacer comentarios despectivos sobre Zelenskiy.

Según Honcharuk, la grabación era una compilación de fragmentos de reuniones gubernamentales grabadas y culpó a grupos influyentes no identificados de hacer que parezca que no respeta al presidente. Esto no es cierto, insistió el primer ministro.

Legisladores de la opositora Plataforma de Oposición por la Vida exigieron el jueves la renuncia de Honcharuk alegando que él y su gobierno desacreditaban al presidente y exacerbaban la crisis económica que sufre el país. Miembros del gobernante Siervo del Pueblo dijeron que no había motivos para su marcha.

El Parlamento de Ucrania debe votar si acepta o no la renuncia del primer ministro. Según varios analistas, es poco probable que se produzca la renuncia.

El escándalo que salpica a Honcharuk muestra que distintas fuerzas políticas han iniciado una lucha por el cargo de primer ministro, dijo Volodymyr Fesenko, director del centro de estudios Penta, a The Associated Press.

Es poco probable que se acepte la renuncia, agregó Fesenko, señalando que Zelenskiy no quiere despedir a Honcharuk.