Nicky Jam se reúne con Smith y Yankee en Bad Boys

Nicky Jam se reúne con Will Smith y Daddy Yankee en Bad Boys For Life. El astro del reggaetón actúa de tipo malo en la película, que además incluye su nuevo éxito con Yankee Muévelo, el primero en dos décadas que graban como el dúo Los Cangris.

El superastro puertorriqueño del reggaetón contó que su participación en el filme, que se estrena el viernes, surgió por pura coincidencia, luego que él y Smith interpretaran Live It Up, el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

Estábamos en Rusia... y él me dijo que estaba haciendo ˜Bad Boys™ y yo le dije, ˜quiero ser parte de eso™, dijo Jam el miércoles en una entrevista con The Associated Press, en inglés. Me dijo, ˜hombre, si haces el casting y lo pasas, es tuyo™. Me vine a Los íngeles, hice el casting y lo conseguí.

Bad Boys For Life, una secuela de Bad Boys de 1995, reúne a los astros de Hollywood Will Smith y Martin Lawrence como los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente. Jam interpreta a uno de los tipos malos. Sus créditos en la pantalla también incluyen la serie biográfica Nicky Jam: El Ganador, de Neflix y Telemundo, y la película de acción xXx: Return of Xander Cage (xXx: reactivado) con Vin Diesel.

En cuanto a su reunión con Yankee, aunque ambos habían colaborado en años recientes, esta es la primera vez en dos décadas que lanzan una canción como Los Cangris. (Coloquialmente, cangri significa el más fuerte o el mejor en Puerto Rico).

El dúo, que crearon a finales de la década de 1990, lanzó sencillos exitosos como "Sábanas blancas", "Guayando" y "Sentirte. Pero a partir de 2004 los cantantes se distanciaron, según reportes, porque mientras Yankee quería esforzarse en su carrera musical, Jam se sumía en los excesos y empezaba sus problemas con las drogas. En 2012 se reunieron para grabar "El party me llama", pero no como Los Cangris sino como una colaboración. En ese entonces dijeron que habían resuelto sus diferencias, y con su nuevo lanzamiento lo confirman.

Nadie está tratando de hacer ningún favor. Son dos grandes estrellas en su mejor momento juntando sus poderes y vamos, ˜Bad Boys™ está haciendo una película después de 20 años, Los Cangris están haciendo una canción juntos después de 20 años y es parte de ˜Bad Boys™, así que no podría ser mejor, dijo Jam.

Ahora el dúo planea dar un concierto en Medellín a finales de marzo.

Planeamos este show en Colombia y todos los tickets se vendieron en cuestión de horas. Fue una locura, dijo Jam. Así que obviamente sí, después de eso dijimos ˜OK, tenemos que salir de gira™. Estamos trabajando en la gira.

Más allá de eso: ¿Probablemente un disco? Quién sabe.

