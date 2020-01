Awkwafina ya tiene asegurada una 2da temporada de su serie

No habrá recibido una nominación al Oscar, pero Awkwafina ya tiene asegurada una segunda temporada para su nueva serie en Comedy Central.

Awkwafina is Nora from Queens se estrena el 22 de enero. La cadena dijo el martes que estaba agregando una segunda temporada del programa, basado en la verdadera vida de Awkwafina mientras crecía en el condado neoyorquino de Queens.

La actriz revelación estuvo entre famosos desairados el lunes cuando se anunciaron las nominaciones a los Premios de la Academia, junto con Jennifer López, Eddie Murphy, Robert De Niro y Beyonce. Días antes fue la primera artista de origen asiático en ganar el Globo de Oro a la mejor actriz, por su trabajo en la película The Farewell (La despedida).

Mi reacción emocional a todo esto es que estoy agradecida de este viaje, dijo tras conocer que no fue postulada al Oscar. Tuve un recorrido muy emocionante con esta serie y películas, hemos visto este año que hubo representación. No podría estar más agradecida de hacer lo que hago y de ser reconocida al menos un poquito es increíble.

La artista, cuyo verdadero nombre es Nora Lum, creó la serie que protagoniza junto a B.D. Wong, Bowen Yang y Lori Tan Chinn. También funge como guionista y productora ejecutiva. La actriz fue criada por su padre y sus abuelos chinos-estadounidenses junto con su primo luego que su madre coreana-estadounidense murió cuando ella era una niña.

Me encantaba pasar tiempo con mi abuela en mis 20s. Buenísima comida, dijo en una reunión con críticos de la TV el martes.

Como adolescente, se le ocurrió usar el nombre de Awkwafina como un guiño a la torpeza (awkwardness en inglés) que sentía y como un alter ego a su personalidad aparentemente pasiva.

Insistí en usar realidades muy reales de mi vida mientras crecía. No creo que el personaje de Nora sea exagerado de ningún modo, dijo sobre su serie. No tuve la necesidad de llevarla a ser nada que no fuera realmente ella. Espero que inspire a los niños pequeños a no tener miedo de sí mismos.