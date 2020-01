Joker encabeza nominaciones al Oscar con 11 menciones

La muy debatida pero exitosa cinta de Todd Phillips sobre el origen del villano de los comics Joker (Guasón) encabezó la lista de candidatos a los Premios de la Academia con 11 nominaciones, mientras que la épica de la mafia de Martin Scorsese The Irishman (El irlandés); el cuento de hadas sobre Los íngeles en los años 60 Once Upon a Time ... in Hollywood (Había una vez en Hollywood) de Quentin Tarantino y el retrato de Sam Mendes de la Primera Guerra Mundial 1917, todas le siguieron de cerca con 10 menciones cada una.

Esas cuatro estuvieron entre las nueve postuladas a mejor película el lunes, cuando se hizo el anuncio de las nominaciones a la 92da entrega de los Premios de la Academia. Las otras fueron: Parasite (Parásitos), Little Women (Mujercitas), Marriage Story (Historia de un matrimonio), Jojo Rabbit y Ford v Ferrari (Contra lo imposible).

Aunque se anticipaba que le iba a ir bien a Joker en las nominaciones del lunes, el abrumador apoyo de la academia a una película que estuvo lejos de ser una favorita de la crítica resultó inesperado. Las candidaturas del filme incluyen mejor actor para Joaquin Phoenix y mejor director para Phillips.

Por 87ma ocasión, la academia no incluyó a ninguna realizadora en la categoría de dirección pese a que fue un año histórico para las mujeres detrás de las cámaras. La candidate más propable era Greta Gerwig (Little Women), que fue la última mujer nominada, hace dos años, por Lady Bird. Felicidades a esos hombres, dijo Issa Rae, quien presentó las candidaturas junto a John Cho.

Y hubo algunas sorpresas. Frozen 2, la cinta animada más taquillera, no fue nominada, como tampoco Beyonce en la categoría de mejor canción por The Lion King (El rey león). Más notablemente, Jennifer López, considerada una favorita a mejor actriz de reparto por su papel en Hustlers (Estafadoras de Wall Street), no recibió su primera nominación.

Las candidatas a mejor actriz son: Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story, Saoirse Ronan por Little Women, Charlize Theron por Bombshell (El escándalo) y Renée Zellweger por Judy.

Por el premio al mejor actor, Antonio Banderas compite por su trabajo en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar con Leonardo DiCaprio, por Once Upon a Time ... in Hollywood; Adam Driver, por Marriage Story; Jonathan Pryce, por The Two Popes (Los dos papas), y Phoenix por Joker.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Marriage Story, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Little Women y Margot Robbie por Bombshell.

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por The Two Popes, Brad Pitt por Once Upon a Time ... in Hollywood, Joe Pesci por The Irishman y Al Pacino, por The Irishman.

Las candidatas a mejor largometraje internacional son Corpus Christi de Polonia; Honeyland de Macedonia del Norte; Les Miserables de Francia; Dolor y gloria de España y Parasite (Parásitos) de Corea del Sur.

Los nominados a mejor director: Bong Joon Ho por Parasite, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker, Martin Scorsese por The Irishman y Quentin Tarantino, Once Upon a Time ... in Hollywood.

Por el premio al mejor lagometraje documental compiten American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama y "Honeyland".

Y por mejor cinta animada How to Train a Dragon: The Hidden World (Cómo entrenar a tu dragón 3), Toy Story 4, I Lost My Body (Perdí mi cuerpo), Klaus y Missing Link (Sr. Link).

Por segundo año consecutivo la ceremonia de los premios Oscar se realizará sin anfitrión.

La gala será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los íngeles y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.

