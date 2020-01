Joker encabeza nominaciones al Oscar con 11; Irishman 10

Joker (Guasón) encabeza la lista de nominados a los Oscar con 11 nominaciones, seguida de cerca por The Irishman (El irlandés), que recibió 10. Antonio Banderas fue postulado a mejor actor por Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, que a su vez fue nominada a mejor largometraje internacional.

Los nominados a los Premios de la Academia en 24 categorías fueron revelados el lunes en Los íngeles por Issa Rae y John Cho.

Nueve films compiten por el premio a la mejor película: Ford v. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women (Mujercitas), Marriage Story (Historia de un matrimonio), 1917, Once Upon a Time ... in Hollywood (Había una vez en Hollywood) y Parasite (Parásitos).

Las candidatas a mejor actriz son: Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story, Saoirse Ronan por Little Women, Charlize Theron por Bombshell (El escándalo) y Renée Zellweger por Judy.

Por el premio al mejor actor, Banderas compite con Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time ... in Hollywood, Adam Driver por Marriage Story, Jonathan Pryce por The Two Popes (Los dos papas) y Joaquin Phoenix, por Joker.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Kathy Bates por Richard Jewell, Laura Dern por Marriage Story, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Little Women y Margot Robbie por Bombshell.

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por The Two Popes, Brad Pitt por Once Upon a Time ... in Hollywood, Joe Pesci por The Irishman y Al Pacino, por The Irishman.

Las candidatas a mejor largometraje internacional: Corpus Christi de Polonia; Honeyland de Macedonia del Norte; Les Miserables de Francia; Dolor y gloria de España y Parasite (Parásitos) de Corea del Sur.

Por el premio al mejor lagometraje documental compiten American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama y "Honeyland".

Las nominadas a mejor música original son Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 y Star Wars: The Rise of Skywalker.

En cuanto a efectos visuales, fueron postuladas Avengers: Endgame, The Irishman, The Lion King, 1917 y Star Wars: The Rise of Skywalker.

En la categoría de mejor vestuario figuran The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Once Upon a Time ... in Hollywood.

La ceremonia de los Premios de la Academia será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Angeles y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.

