Brasil: Inauguración de carnaval acaba en tumulto

Choques con la policía y confusión empañaron el domingo la fiesta oficial de inauguración del carnaval callejero en Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro.

Al caer la noche, la fiesta dio lugar a los enfrentamientos en Copacabana. Agentes policiales y guardas municipales dispersaron a los asistentes con bombas de gases, y se vivieron momentos de tensión hacia el final del evento, que reunió a cientos de miles de personas.

Muchos asistentes intentaron resguardarse en los malecones y en la playa. Un grupo de agentes municipales persiguió a un hombre, lo golpeó en el suelo y lo arrastraron por algunos metros antes de esposarlo.

No está claro cómo se originó el desorden.

Estábamos disfrutando tranquilos del carnaval y la policía llegó tirando bombas, contó a The Associated Press Isaque Batista, un barbero de 22 años. No había ningún tumulto previo, la policía llegó tirando bombas sin necesidad.

La alcaldía de Río dijo que, en el momento de la dispersión, varias personas atacaron a un equipo de guardas municipales con botellas de vidrio, piedras y otros objetos. No hubo reporte de detenidos. Un guardia municipal sufrió heridas leves.

La policía militar cuestionó en días previos la realización de la fiesta en Copacabana debido a que presuntamente no se cumplió con el plazo necesario para organizar la seguridad del evento, aunque eventualmente otorgó los permisos para llevar a cabo el festejo.