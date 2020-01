Fallece el cineasta checoslovaco Ivan Passer

Ivan Passer, uno de los principales cineastas de la Nueva Ola checa quien junto a Milos Forman escapó de Praga cuando estaba controlada por los soviéticos y llegó a tener una exitosa carrera en Hollywood, ha muerto. Tenía 86 años.

Passer falleció el jueves en Reno, Nevada, dijo una amiga de su familia, Amina Johns. Un abogado de Passer, Rodney Sumpter, dijo que Passer había tenido problemas pulmonares.

Passer y Forman se conocieron cuando eran niños en un internado de Checoslovaquia en los años tras la Segunda Guerra Mundial. Sus compañeros de clase incluían al futuro dramaturgo último presidente de la extinta Checoslovaquia Vaclav Havel.

Tras reencontrarse en la Academia de Cine de Praga, Passer y Foreman continuaron su amistad y colaboración volviéndose miembros destacados de la Nueva Ola checa de la década de 1960, un periodo en el que los autores avant-garde sorprendieron al cine internacional con retratos irónicos y mordaces de la gente detrás de la Cortina de Hierro.

Todos estábamos unidos, de una manera u otra, por el deseo de exponer al régimen en pantalla, dijo Passer a The Los Angeles Times. Y nos salimos con la nuestra porque el régimen estaba colapsando.

Passer coescribió varias de las primeras películas de Forman, incluyendo la nominada al Oscar Los amores de una rubia (Lásky jedné plavovlásky), sobre una mujer joven que busca el amor en un pequeño pueblo de Checoslovaquia y ¡Al fuego, bomberos! (Horí, má panenko) una sátira colorida del comunismo de Europa del Este que fue prohibida en su país, pero les valió una nominación a los Oscar.

Passer tuvo su debut como director con Iluminación íntima (Intimní osvetlení) de 1965 una película cómica sobre un chelista que visita la provincia de checoslovaca. También fue prohibida por el partido comunista.

Después de que los soviéticos invadieron Checoslovaquia en agosto de 1968, y con la posterior represión cultural que se desató, Passer y Forman terminaron por huir de Praga. Passer solía recordar la forma en la apenas lograron escapar sin visas. Un guardia en la frontera austriaca, que conocía las películas de Forman, los dejó pasar.

Emigraron a Estados Unidos, donde Forman se convirtió en un destacado cineasta al dirigir cintas como One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapado sin salida) y Amadeus.

Entre las películas de Passer, quizá la más destacada es Cutter's Way (El camino de Cutter), un thriller del nuevo cine negro protagonizado por Jeff Bridges y John Heard.

Aunque el estreno de la película no fue impulsado por United Artists, Cutter's Way, sigue siendo considerada un retrato del síndrome post-Vietnam en Estados Unidos.

Passer también hizo el drama de adicción Born to Win (Nacido para ganar) de 1971, con un joven Robert De Niro; Law and Disorder (1974), con Carroll O'Connor y Ernest Borgnine; y Silver Bears (Buscadores de plata) de 1978, con Michael Caine y Cybill Shepherd.

La película de HBO de 1992 Stalin, protagonizada por Robert Duvall como el líder soviético fue muy celebrada y ganó tres Globos de Oro.

La última película dirigida por Passer fue Kí¶shpendiler (Nomad: The Warrior) de 2004 una épica histórica que se desarrolla en Kazajistán del siglo XVIII. La película perdió a sus productores a la mitad de la filmación y fue adquirida por Harvey Weinstein, quien reemplazó a Passer con otro director.

En una entrevista con Film Comment en 2016, Passer, explicó por qué no había hecho más películas y dio a entender que no había mucho espacio para su tipo de cinematografía en la industria.

Me niego a hacer películas violentas, las considero peligrosas, dijo Passer. Vi la violencia real durante la Segunda Guerra Mundial.

A Passer le sobreviven su esposa Anne Passer, su hijo Ivan Max Passer así como sobrinas y sobrinos.

