Salma Hayek: Like a Boss fue una bocanada de aire fresco

Salma Hayek dijo que la comedia Like a Boss (Socias en guerra) le dio la oportunidad de trabajar con más actrices que sus películas previas.

Para la estrella mexicana, filmar con un elenco predominantemente femenino que incluye a Rose Byrne y Tiffany Haddish fue una bocanada de aire fresco. Agregó que tener en el reparto a Billy Porter, quien es abiertamente gay, también fue un bono, y lo llamó uno de nosotras.

En Like a Boss, Haddish y Byrne dan vida a un par de amigas, Mia y Mel, que crearon una pequeña firma de cosméticos. Pero cuando ambas le venden una participación del negocio a la magnate del maquillaje Claire Luna, interpretada por Hayek, deciden tratar de recuperar el control que perdieron.

Jennifer Coolidge y Natasha Rothwell también aparecen en la cinta, que se estrena el viernes en Estados Unidos.

Hayek dijo que el elenco encajó bien en parte gracias a Haddish, quien abría las puertas de su casa para cenas semanales.

Tiffany solía invitarnos a todos los domingos, así que realmente pudimos crear vínculos los fines de semana que nos ayudaban a lo largo de la semana, contó la actriz.

Porter coincidió. Era algo que esperábamos con ansias durante esos días de rodaje largos y difíciles", contó. "Era como que, si llegábamos al domingo, íbamos a estar bien.

Hayek dijo que el resultado fue una vibra similar a la que vivió en los años 90, cuando los actores solían compartir más durante las filmaciones.

Solíamos hacer eso hace mucho tiempo y últimamente he notado que en el set todo el mundo está en su tráiler o en su teléfono, dijo Hayek. "Con esta película realmente pudimos compartir algo de tiempo los fines de semana entre tomas. Nadie iba a su tráiler, simplemente nos quedábamos juntos y estoy muy contenta porque hice buenos amigos.

Los lazos que se forjaron entre bambalinas también ayudaron a Byrne y Haddish, quienes, al igual que sus personajes, tienen personajes diferentes.

Tiff tiene energía suficiente para 20 personas y yo soy de baja energía, dijo Bryne. Pero en realidad de hecho tenemos más en común de lo que podría pensarse".

Haddish cree que ambas comparten la parte de la comedia, aunque la actriz y humorista señaló que quizás Byrne no esté consciente de eso.

"Ella es una chistosa sorpresiva, dijo Haddish de Byrne, quien apareció en la comedia de 2011 Bridesmaids (Damas en guerra) con Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy. No esperas que sea chistosa... y entonces llegas y es como ˜bam, bam, bam, bam™. Una se queda atónita".

Quizás el humor de Haddish y Byrne contagió también a Hayek, cuyo personaje no se suponía que iba a ser chistoso.

"Originalmente fue escrito como una mujer muy recta, muy seria, que como jefa pretende actuar como un hombre, dijo Hayek. Estoy muy agradecida de que (el director) Miguel Arteta y Paramount (Pictures) me hayan permitido hacerla alocada y divertida".

El personaje de Hayek tiene el pelo naranja fuego, dientes falsos y un guardarropa vibrante, pero hay algo más que la actriz consideró y al final no hizo.

"Me iba a inyectar la cara para lucir realmente llena de bótox y con labios enormes, pero me acobardé porque tenía otra película que hacer después y no era una buena idea", contó Hayek. Toma un tiempo que esas cosas se salgan de tu sistema. Así que me pusieron esos dientes postizos enormes que eran un poquito salidos y eso hacía los labios más gruesos y yo lo exageré. Pero me encantó, me dio cierta actitud o algo.