Actor Jeremy Irons preside jurado de Festival de Berlín

El actor británico Jeremy Irons encabezará el jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín, anunciaron los organizadores el jueves.

Irons será el presidente del jurado en la 70ma edición del evento, previsto del 20 de febrero al 1 de marzo. Otros miembros del panel se anunciarán próximamente.

Irons comenzó su carrera en el cine y el teatro en la década de 1970. Ganó un Oscar al mejor actor en 1991 por su papel en Reversal of Fortune (Mi secreto me condena) y recibió elogios por su trabajo en películas como The French Lieutenant's Woman (La amante del teniente francés) y The Mission (La misión) y la miniserie televisiva de 1981 Brideshead Revisited (Retorno a Brideshead).

El actor dijo en un comunicado que asumía su rol en el festival con un sentimiento de gran placer y como un honor no poco significativo.

Con su estilo distintivo, Jeremy Irons ha personificado algunos personajes emblemáticos que me han acompañado a lo largo de mi camino en el cine, haciéndome consciente de la complejidad de los seres humanos", dijo Carlo Chatrian, director artístico de la Berlinale, como también se le conoce a este evento.

Este es el primer año del festival bajo el liderazgo de Chatrian, quien previamente encabezó el festival de cine de Locarno, y el director ejecutivo Mariette Rissenbeek. Ambos reemplazaron a Dieter Kosslick, quien estuvo a cargo del evento durante 18 años.