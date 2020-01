Abogados de Weinstein piden que juez se retire de caso en NY

Los abogados de Harvey Weinstein pidieron a un juez en Nueva York que se retire del caso de violación el miércoles después de que amenazó con encarcelar al empresario por enviar mensajes de texto en la corte.

Los abogados de Weinstein enviaron una carta al juez James Burke diciendo que sus comentarios del martes fueron perjudiciales e incendiarios y crean dudas sobre su imparcialidad. Burke no ha respondido a esa solicitud.

El juez amonestó a Weinstein mientras se realizaba la selección de jurado al preguntar: ¿Es este realmente el modo en el que quiere terminar en la cárcel por el resto de su vida ¿enviando mensajes de texto y violando una orden de la corte?".

Burke interrumpió a Weinstein antes de que pudiera responder. Los abogados de Weinstein dijeron que el productor, quien se vio con un iPhone en la mano, estaba usando el celular antes de que la corte entrara en sesión.

La defensa argumentó después que Burke no ha podido proteger adecuadamente el derecho de Weinstein a un juicio justo e imparcial, en parte al rechazar una solicitud para detener la selección de jurado para un periodo de enfriamiento después de que fiscales en Los Angeles presentaran nuevos cargos por otros supuestos delitos sexuales contra Weinstein el lunes.

Además del retiro de Burke, pidieron que el juicio se detenga hasta que la publicidad negativa por los nuevos cargos se disipe. Los abogados de Weinstein también pidieron más tiempo para los cuestionarios individuales a los posibles jurados y solicitaron permiso para que su consultor de jurado se siente con sus abogados durante estos cuestionarios.

Al estar enfrentado con una publicidad negativa injustamente perjudicial tanto antes del juicio y ahora durante la selección del jurado, (Burke) se ha negado a las solicitudes del acusado para garantías adicionales y necesarias en el proceso, escribieron los abogados de Weinstein.

Los jueces pocas veces se retiran de los casos ante tales solicitudes, pero los abogados de Weinstein también podrían usar a su favor los comentarios y fallos de Burke para una posible apelación.

La solicitud para la recusación surgió durante el segundo día selección de miembros del jurado que terminó con 30 personas a las que se les volverá a convocar la próxima semana para interrogatorios adicionales. En total 66 posibles miembros del jurado avanzaron a la siguiente etapa en lo que se espera que sea un largo proceso de selección.

Weinstein está acusado en Nueva York de violar a una mujer en un hotel de Manhattan en 2013 y realizarle un acto sexual por la fuerza a otra mujer, Mimi Haleyi, en 2006. De ser sentenciado podría enfrentar una condena a cadena perpetua. El empresario de 67 años se ha declarado inocente y afirma que todas sus relaciones sexuales eran consensuadas.

Mientras su juicio en Nueva York se preparaba para comenzar, en Los Angeles la fiscalía presentó nuevos cargos por casos independientes contra Weinstein.

En Los Angeles Weinstein está acusado de violar a una mujer y realizar un acto sexual por la fuerza a otra mujer en noches consecutivas en 2013. No ha presentado una declaración en ese caso, que tendría su juicio posteriormente.

El miércoles el proceso en la corte transcurrió de manera similar al martes, cuando los primeros jurados potenciales respondieron cuestionarios con preguntas como si podrían hacer caso omiso a la cobertura mediática y decidir el caso únicamente en base a la evidencia presentada en la corte. También les indicaron que el testimonio podría durar seis semanas.

El martes el jurado conoció en grupo a Weinstein y escuchó una lectura de nombres que podrían surgir durante el juicio, incluidos los de las actrices Salma Hayek, Charlize Theron y Rosie Pérez.

Cerca de 120 posibles miembros del jurado son convocados a la corte cada día.

Los abogados de Weinstein también hablaron en contra de una de las principales críticas de su cliente al tratar de que la prominente abogada Gloria Allred no sea convocada para el juicio.

Allred representa a una de las acusadas en el caso, Haleyi, y otras dos mujeres que se espera que testifiquen, incluyendo a la actriz Annabella Sciorra.

Los abogados de Weinstein afirman que Allred no debería ver el testimonio del juicio porque ellos consideran convocarla como testigo, pero el juez Burke rechazó la solicitud al afirmar que aún hay mucha incertidumbre sobre si será llamada a declarar.

Allred acusó después a la defensa por tratar de interferir en su capacidad para representar a las mujeres y dijo que el hecho de que ella testifique no les haría mucho bien. Allred dijo a reporteros fuera de la corte que si es convocada como testigo no podrá ser obligada a revelar comunicación confidencial con sus clientes.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que son víctimas de abuso sexual. Haleyi y Sciorra han hecho sus casos públicos y han autorizado que su nombre sea usado.

