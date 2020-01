Irán lanza misiles a bases iraquíes con soldados de EEUU

Irán respondió el miércoles a Estados Unidos por el asesinato de un general de la Guardia Revolucionaria y lanzó una serie de misiles balísticos contra dos bases iraquíes donde hay tropas estadounidenses estacionadas, un hecho que recrudece las tensiones.

La televisión estatal de Irán señaló que el ataque fue en venganza por la muerte del general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani. Un funcionario estadounidense dijo que no había un reporte inmediato de víctimas estadounidenses, aunque continúan las inspecciones en el lugar.

Los ataques, que ocurrieron en momentos en que Irán enterraba a Soleimani, causaron temor de que los añejos enemigos se acercaran a una guerra. Pero hubo algunos indicios de que no habría mayores represalias de ninguna de las dos partes, al menos en el futuro inmediato.

¡Todo está bien!, tuiteó el presidente Donald Trump poco después del ataque de misiles. Hasta ahora, todo bien, añadió en referencia a posibles víctimas. Minutos antes, el ministro del Exterior iraní publicó en Twitter que Teherán había tomado y concluido medidas proporcionales en defensa propia y añadió que Teherán no pretende una escalada, pero que se defendería de cualquier agresión.

Las tensiones en Medio Oriente han aumentado en los últimos meses después de la decisión de Trump de retirar unilateralmente a su país de un acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales. El asesinato de Soleimani y el lanzamiento de misiles representan la primera ocasión en los últimos años en que Washington y Teherán realizan ataques directos en la región. La ofensiva incrementó la posibilidad de un conflicto abierto entre los dos países, que han sido enemigos desde los primeros días de la Revolución Islámica de 1979 en Irán y la subsecuente toma de la embajada estadounidense y la crisis de rehenes.

Irán anunció un solo ataque, pero funcionarios estadounidenses confirmaron dos. Funcionarios de defensa se encontraban en la Casa Blanca, probablemente para analizar opciones con Trump, que lanzó el ataque a Soleimani mientras enfrenta un juicio político.

La Guardia Revolucionaria de Irán le advirtió a Estados Unidos y a sus aliados regionales que no tomen represalias por el ataque con misiles contra la base aérea Ain al-Asad en la provincia iraquí de Anbar, en el oeste del país, según un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal IRNA.

Les advertimos a todos los aliados estadounidenses, que le dieron sus bases a su ejército terrorista, que cualquier territorio que sea el punto de inicio de actos agresivos contra Irán será atacado, afirmó la Guardia Revolucionaria, que también amenazó a Israel.

Después de los ataques, un exnegociador nuclear iraní publicó en Twitter la bandera de la República Islámica, aparentemente copiando lo hecho por Trump, quien tuiteó una imagen de la bandera de Estados Unidos poco después del abatimiento de Soleimani y de otras personas en un ataque con dron el viernes en Bagdad.

La base Ain al-Asad fue utilizada por las tropas de Estados Unidos por primera vez después de la invasión de 2003 en la que fue derrocado el dictador Saddam Hussein, y posteriormente volvieron allí para combatir al grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Hay unos 1.500 efectivos estacionados ahí, entre personal estadounidense y de la coalición internacional.

Dos funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que por lo menos uno de los misiles parece haber dado en un avión de la base, provocando un incendio. No estaba claro por el momento si se trataba de una nave estadounidense o iraquí. No había reportes hasta el momento de bajas por los ataques, de acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Alrededor de 70 soldados noruegos se encontraban en la base aérea, pero no se había reportado algún herido, comentó Brynjar Stordal, portavoz de las Fuerzas Armadas de Noruega, a The Associated Press.

Trump visitó esa base, ubicada al oeste de Bagdad, en diciembre de 2018, en la que fue su primera visita a las tropas en la región ya siendo presidente. En ese momento no se reunió con ningún funcionario iraquí, y su presencia resultó molesta para los críticos de la presencia continua de fuerzas estadounidenses en Irak. El vicepresidente Mike Pence también la ha visitado.

La televisora iraní señaló que la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, que controla el programa de misiles de Irán, lanzó el ataque, que dijo forma parte de un operativo llamado Mártir Soleimani. Teherán indicó que divulgará más información posteriormente.

Estados Unidos también reconoció otro ataque con misiles contra una base en Irbil, en la región kurda de Irak.

Mientras evaluamos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal estadounidense, socios y aliados en la región, dijo Jonathan Hoffman, asistente del secretario de Defensa de Estados Unidos.