Famosos donan millones para combatir incendios en Australia

Elton John y Chris Hemsworth son algunos de los famosos que se han comprometido a donar millones de dólares para combatir los incendios en Australia.

Hemsworth, quien es australiano, recurrió a las redes sociales el lunes para compartir que donará 1 millón de dólares y pidió a sus seguidores que apoyen. Cada centavo cuenta, dijo.

Hasta ahora los incendios han calcinado un área del doble del tamaño del estado estadounidense de Maryland. Veinticinco personas han muerto por el fuego y 2.000 hogares han sido destruidos. Los incendios, acentuados por la sequía y por el año más caliente y seco del que se tenga registro en Australia, han ardido desde septiembre, meses antes de la temporada típica de incendios forestales en el país.

Al igual que tú quiero apoyar la lucha contra los incendios forestales aquí en Australia, dijo Hemsworth en un mensaje con un video en Twitter. Ojalá que ustedes también puedan ayudar. Cada centavo cuenta así que cualquier cosa que puedan aportar es muy apreciada. En mi biografía puse links para apoyar a los bomberos, organizaciones y organizaciones benéficas que trabajan para dar apoyo y rescate en este momento devastador y desafiante.

John anunció durante su concierto de la gira Farewell Yellow Brick Road en Sydney, Australia, que también donará 1 millón de dólares.

El cantante dijo que quería llamar la atención ante la destrucción que los incendios forestales han causado, diciendo que llegaron a proporciones bíblicas.

Hemsworth y John se unen a una lista cada vez más grande de celebridades que se han comprometido a donar para combatir los incendios incluyendo a la australiana Nicole Kidman y su esposo Keith Urban, así como la cantante Pink.

Estoy totalmente devastada por ver lo que está pasando en Australia ahora ante los horribles incendios forestales, escribió Pink en una publicación reciente en redes sociales. Me comprometo a donar 500.000 dólares directamente a los servicios locales de bomberos que están librando la batalla tan duro en el frente. Mi corazón está con todos nuestros amigos y familiares en Oz.

El domingo en los Globos de Oro, la actriz británica Phoebe Waller-Bridge dijo que subastaría el traje que usó para los Globos y que las ganancias serían destinadas para apoyar a los bomberos.

Russell Crowe no fue a los Globos para recibir su trofeo a mejor actor en una serie limitada o película de televisión por interpretar al ex director general de Fox, Roger Ailes en la miniserie de Showtime The Loudest Voice". En cambio, el actor neozelandés se encontraba en Australia tratando de salvar su casa de los incendios. Crowe envió un mensaje que leyó Jennifer Aniston.

No se equivoquen, la tragedia que está ocurriendo en Australia tiene origen en el cambio climático, dijo Crowe en su mensaje. Necesitamos actuar fundamentados en la ciencia, mover nuestra fuerza laboral global hacía la energía renovable y respetar nuestro planeta como el lugar único e increíble que es. De esa manera todos tenemos un futuro.