GLAAD premia a Taylor Swift y productora de Pose

Taylor Swift y la guionista, directora y productora Janet Mock serán reconocidas por GLAAD por su defensa de asuntos LGBTQ.

La estrella pop recibirá el premio Vanguard, otorgado a aliados que han hecho una diferencia importante al promover la aceptación de personas LGBTQ. Mock, conocida por su trabajo en la serie Pose" de FX, recibirá el Premio Stephen F. Kolzak, para profesionales LGBTQ en la industria del espectáculo y los medios de comunicación.

Ambas serán homenajeadas el 16 de abril durante la ceremonia de los Premios GLAAD en Los íngeles.

Swift se ha pronunciado abiertamente a favor de una ley sobre igualdad que prohibiría la discriminación en base a sexo, género u orientación sexual en una variedad de áreas. El video de su éxito You Need To Calm Down también incluyó a celebridades prominentes de la comunidad LGBTQ y se burló de aquellos que están en contra del matrimonio homosexual.

Mock, quien escribió un libro sobre su vida como una mujer transgénero, es coguionista y directora de la serie Pose" de Ryan Murphy, sobre la cultura de los salones de baile en la década de 1980 y con un amplio elenco LGBTQ. También firmó un acuerdo con Netflix en 2019 para producir contenido para el servicio de streaming.