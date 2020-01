Guionistas nominan a Joker, 1917 y Little Women

La épica de Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial 1917 continuó tras su gran noche en los Globos de Oro con una nominación a mejor guion del Sindicato de Guionistas el lunes.

Junto con 1917, el sindicato de guionistas nominó Booksmart" (La noche de las nerds), Knives Out" (Entre navajas y secretos), Marriage Story (Historia de un matrimonio) y Parasite (Parásitos) a mejor guion original.

En la categoría de mejor guion adaptado el sindicato eligió a A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario), The Irishman (El irlandés), Jojo Rabbit, Joker (Guasón), y Little Women (Mujercitas).

Varias películas destacadas del año no fueron elegibles a una nominación pues el sindicato (WGA según sus siglas en inglés) sólo premia películas producidas bajo un contrato con la organización. Once Upon a Time ... in Hollywood (Había una vez en Hollywood) de Quentin Tarantino, que ganó el premio de mejor guion el domingo en los Globos de Oro, no era elegible. Hace años Tarantino se negó a unirse al sindicato por una disputa por sus créditos en Natural Born Killers" (Asesinos por naturaleza) de Oliver Stone. Otras que quedaron fuera son The Farewell" y Dolor y gloria del español Pedro Almodóvar.

Ante este tipo de excepciones los premios del WGA no siempre predicen a los nominados de los Oscar, pero sus elecciones suelen coincidir con los eventuales nominados de los Premios de la Academia.

Esas son buenas noticias para los nominados como la adaptación de Greta Gerwig a la novela clásica de Louisa May Alcott Little Women (Mujercitas), que no ha tenido mucho impulso en la temporada de premios a pesar de sus reseñas favorables y su buen resultado en taquilla. El thriller del sudcoreano Bong Joon Ho Parasite, que también recibió una nominación a mejor elenco del Sindicato de Actores de la Pantalla, sigue su camino como un peso pesado raro para la categoría de película extranjera para los Oscar.

La nominación para 1917", una película celebrada por sus logros visuales, sugiere que la película ha resonado más allá de las categorías técnicas. El domingo la película de Mendes sorprendió a todos a ganar en la categoría de mejor drama y mejor director en los Globos de Oro. Es el primer guion escrito por el director británico, su coguionista fue la escocesa Krysty Wilson-Cairns.

Aunque varias favoritas de la temporada como Marriage Story de Noah Baumbach, The Irishman (escrita por Steven Zaillian) y Jojo Rabbit de Taika Waititi fueron previsiblemente seleccionadas por el WGA, el sindicato también eligió otras tantas películas inesperadas como la comedia de adolescentes Booksmart y el thriller de Rian Johnson Knives Out.

Los premios serán entregados el 1 de febrero en dos ceremonias simultáneas en Los Angeles y Nueva York. El martes el Sindicato de Directores y el Sindicato de Productores anunciarán a sus nominados.