Entre risas y lágrimas, Tom Hanks recibe el Cecil B. DeMille

Al igual que ha hecho a lo largo de cuatro décadas de carrera, Tom Hanks subió al escenario de los Globos de Oro el domingo para reír y derramar algunas lágrimas al aceptar el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria.

A modo de chiste, el actor se disculpó por un resfrío del tamaño de las regalías de ˜Jeopardy™ de Merv Griffin. Luego miró hacia una mesa en el salón del Hotel Beverly Hilton, se volteó de inmediato dejando a algunos de los asistentes confundidos, y cuando volvió a enfrentarlos tenía lágrimas en los ojos.

Un hombre es bendecido con una familia sentada frente a él así, dijo Hanks dirigiéndose a su esposa, la actriz Rita Wilson, y sus cuatro hijos. No puedo explicarles lo mucho que su amor significa para mí.

Hanks pasó de la risa al llanto a lo largo de su discurso.

Es el resfriado, insistió al emocionarse una vez más.

Un video con clips de sus muchos papeles comenzó con Hanks como actor invitado en la serie televisiva de los años 80 The Love Boat (El bote del amor). Aunque el programa era conocido por apariciones cursis de celebridades cuyas estrellas se estaban apagando, Hanks terminó por convertirse en uno de los actores más grandes y queridos de Hollywood a través de una serie de interpretaciones brillantes, desde Big (Quisiera ser grande) hasta Forrest Gump.

Son esos momentos como actor, donde todos aquellos con los trabajé alguna vez me ayudaron a llegar hasta ahí, dijo el ganador de dos Oscar. A veces son las 3 de la mañana y a veces son las 11 de la noche y uno simplemente tiene que unirlo todo, tener fe en el proceso e ir ahí.

Charlize Theron, quien presentó el premio para Hanks, lo elogió por sus grandes logros. También le agradeció por su primera audición para That Thing You Do! (¡Eso que tú haces!), una película de 1996 que el actor dirigió.

Mientras Tom nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos en la pantalla, también nos da algo más profundo, dijo Theron. Nos presenta una visión de quiénes podemos ser. Él vio a una joven actriz nerviosa y sudorosa que no lograba ocultar su ataque de pánico y su fuerte acento surafricano. Ese es el tipo de hombre que él es. Por eso amamos a Tom.

El Premio Cecil B. DeMille se otorga anualmente a un individuo que ha tenido un impacto increíble en el mundo del entretenimiento. Entre los homenajeados recientes están Oprah Winfrey, Meryl Streep, Jeff Bridges y George Clooney.

Hanks, de 63 años, ganador de cuatro Globos de Oro, saltó a la fama en 1984 con la película Splash (Splash, la sirena), en la que interpretaba a un hombre que se enamoraba de una sirena. En 1988 obtuvo su primer Globo, por Big, en la cual dio vida a un niño de 13 años cuyo cuerpo pasa a ser de la noche a la mañana el de un hombre de 35 tras haber pedido un deseo.

También fue galardonado por Philadelphia (Filadelfia) y Forrest Gump, dos películas que le merecieron Premios de la Academia. Asimismo, obtuvo un Emmy como director de la miniserie de HBO Band of Brothers (Hermanos de sangre) de 2001.

En el 2014, Hanks fue reconocido con un premio del Centro Kennedy en Washington. También recibió un premio a la trayectoria del Instituto Estadounidense de Cine (AFI, por sus siglas en inglés) en el 2009.

El domingo, Hanks estaba nominado a un Globo de Oro por su interpretación de Mister Rogers en la cinta biográfica A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario). Sus próximos proyectos incluyen el drama sobre la Segunda Guerra Mundial Greyhound, que escribió; la cinta postapocalíptica BIOS, y el filme News of the World, que transcurre tras la Guerra Civil.

En la sala de prensa, entre bambalinas, Hanks dijo que también tiene planes de interpretar próximamente al coronel Tom Parker, el manager de Elvis Presley.

Finalmente tendré una respuesta a todas esas preguntas estúpidas sobre por qué nunca he interpretado a un tipo malo, dijo haciendo reír a los presentes.

Los periodistas de AP Andrew Dalton y Kristin M. Hall contribuyeron a este despacho.

Jonathan Landrum Jr. está en Twitter como http://twitter.com/MrLandrum31.