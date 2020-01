Kyle Long anuncia su retiro tras siete años con los Bears

El offensive lineman Kyle Long, elegido tres veces al Pro Bowl, anunció el domingo su retiro después de siete temporadas con los Bears de Chicago.

Long, quien ha sufrido múltiples lesiones en su carrera, publicó en Twitter que dará un paso atrás y trabajará en recuperar su cuerpo. El jugador de 31 años agradeció a Virginia McCaskey, propietaria del equipo; al ex gerente general Phil Emery; al exentrenador de los Bears Marc Trestman; al actual gerente general Ryan Pace; y a los aficionados. En respuesta a un aficionado, escribió: Me eligieron como un Bear y me retiro como un Bear.

Hijo de un defensive end del Salón de la Fama, Long fue elegido al Pro Bowl como right guard y tackle en sus primeras tres temporadas después de que Chicago lo eligió como la 20ma selección del draft de 2013. Pero jugó en apenas 30 partidos los últimos cuatro años _cuatro esta temporada.

Fue evidente que la etapa de Long en Chicago estaba llegando a su fin después que los Bears lo enviaron a la lista de reservas por lesión por cuarta ocasión en cuatro campañas tras la derrota en la quinta jornada ante Oakland en Londres, a pesar de que jugó todo el encuentro. Los Bears tenían opción de renovar su contrato para la próxima temporada, pero Long tomó la decisión por ellos.

Los Bears terminaron con foja de 8-8 luego que ganaron la División Norte de la Conferencia Nacional 12-4 la campaña pasada.