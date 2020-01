AP EXPLICA: Retos que afrontaría Guaidó ante reelección

Luego de enfrentar en las últimas semanas intensas presiones generadas por un escándalo de corrupción que salpicó a un grupo de diputados, los procesos judiciales emprendidos contra seis parlamentarios opositores y las supuestas acciones del gobierno para comprar congresistas y fracturar la oposición, el líder opositor Juan Guaidó pondrá a prueba su liderazgo en la sesión del domingo en la Asamblea Nacional, en que se postulará para la reelección por un año más como presidente del cuerpo legislativo, consulta en la que se estima resultaría vencedor con la mayoría de los votos.

_______

¿QUÉ SUCEDERA EL 5 DE ENERO?

En la sesión inaugural del quinto y último año de sesiones de la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se someterá a votación la elección de la junta directiva que dirigirá este año el cuerpo legislativo en medio de un complejo contexto dominado por las elecciones parlamentarias en las que la oposición se jugará el control de su único bastión político.

De acuerdo con lo que establece el reglamento interior del Congreso, el presidente, vicepresidentes y secretarios de la junta directiva deben ser electos por la mayoría de los votos de los asistentes a la sesión. Los cuatro grandes partidos opositores (Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y un Nuevo Tiempo) y otras organizaciones minoritarias han expresado públicamente su apoyo a Guaidó para la reelección, lo que le asegura al menos unos 90 votos. La Asamblea Nacional está integrada por 167 diputados de los cuales más de un centenar son de la oposición y 45 son del oficialismo.

________

¿POR QUÉ LA OPOSICIí“N DECIDIí“ RESPALDAR LA REELECCIí“N DE GUAIDí“?

Luego de mantener por cuatro años consecutivos la alternabilidad en la presidencia de la Asamblea Nacional y compartir entre los cuatro grandes partidos el cargo, la oposición optó este año por romper con esa norma y apoyar la reelección de Guaidó, un ingeniero de 36 años, para aprovechar la popularidad de 45% que tiene el dirigente que lo convierte en la figura política con mayor respaldo en el país muy por encima del presidente Nicolás Maduro, que tiene apoyo alrededor de 12%, y otros opositores, según indicaron analistas consultados por The Associated Press.

Otro de los elementos que privó en la decisión es el hecho de que Guaidó ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países y cualquier cambio en ese cargo podría trastocar las relaciones que mantiene la oposición con sus aliados internacionales, afectar los planes de ayudas humanitarias y financieras, y las estructuras que se han creado alrededor de la presidencia provisional.

_______

RETOS QUE ENFRENTARíA GUAIDí“ DE SER REELECTO

Entre los mayores retos que deberá enfrentar Guaidó en este nuevo período está el lograr que la oposición pueda conectarse con 80% de los venezolanos que están a favor de un cambio de gobierno y consolidar así una poderosa fuerza que pueda ejercer presión interna contra Maduro.

Entre los analistas persisten las dudas sobre si Guaidó podrá sobreponerse del desgaste político que ha enfrentado en los últimos meses y revertir el creciente desaliento que hay entre los sectores adversos que se sienten frustrados ante el incumplimiento del plan que trazó el dirigente de sacar en el 2019 a Maduro del poder.

Al respecto, el director de la encuestadora local Delphos, Félix Seijas, dijo a la AP que Guaidó sólo podrá superar el desgaste político si refuerza su imagen de distanciamiento de las políticas tradicionales y presenta planes realistas de mediano plazo.

Otro de los retos lo constituye la definición de una estrategia clara y unificada de cara a las elecciones parlamentarias. La oposición no ha logrado definir una postura de consenso sobre si acudirá o no a consulta, que aún no tiene fecha. Ya algunas organizaciones han asomado que participarán en la elección, lo que presagia nuevas fracturas en el bloque opositor que debilitarán el piso político de Guaidó.