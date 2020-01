Acusan a España de violar derechos de migrantes africanos

Organizaciones no gubernamentales pidieron el sábado una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de parte de las autoridades de España tras la presunta expulsión de 42 inmigrantes a Marruecos sin el debido proceso.

En un comunicado firmado por más 60 organizaciones a favor de los derechos humanos, el grupo Caminando Fronteras denunció lo que llamó la expulsión inmediata de migrantes de la región subsahariana que habían llegado a las islas españolas de Chafarinas en un bote el viernes. Ubicadas en el Mar Mediterráneo, las islas Chafarinas se encuentran a solo 3,5 kilómetros de la costa de Marruecos.

El grupo subrayó que la Guardia Civil española entregó a los migrantes a las autoridades marroquíes horas después, en una supuesta violación a las garantías otorgadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que señala que los inmigrantes sin autorización legal que desembarquen en territorio europeo deberán recibir información y atención al tiempo de que sus solicitudes de asilo serán atendidas.

El control fronterizo y la contención del flujo migratorio no puede, bajo ninguna circunstancia, violar las leyes en curso, sostuvo el comunicado.

La delegación del gobierno español en Melilla, uno de los enclaves de España en el norte de ífrica, confirmó a The Associated Press que cerca de 40 migrantes regresaron a Marruecos el viernes. Sin embargo, explicó en un comunicado que los migrantes fueron rescatados por las autoridades marroquíes en altamar y no en territorio español.

Helena Maleno, de la organización no gubernamental Caminando Fronteras, rechazó la versión oficial de los hechos al publicar ubicaciones por GPS y fotografías compartidas por los migrantes a su organización que, dijo, muestran que estaban en tierra. En una de las fotografías, la gente aparece sentada en rocas envueltos en una enorme bolsa de plástico mientras buscan resguardarse del viento. En otra de las imágenes, un niño que porta un chaleco anaranjado se encuentra en las rocas en brazos de un adulto.