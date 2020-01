Encargada de negocios de embajada de EEUU dejará Panamá

La encargada de negocios interina de la embajada de Estados Unidos en Panamá, en cuyo periodo vio cómo la diplomacia china se adentraba con impulso en el país centroamericano, dejará el cargo para asumir como embajadora en las Islas Marshall.

La embajada estadounidense informó el viernes que Roxanne Cabral fue juramentada en su nueva misión luego de recibir la confirmación del Senado de su país el mes pasado y tras su nominación en marzo de 2018.

Panamá sigue a la espera de que el gobierno del presidente Donald Trump anuncie a un nuevo embajador después de la renuncia de John Feeley a inicios de 2018.

Al respecto, la embajada dijo en un mensaje telefónico a The Associated Press que el gobierno no ha nominado a la persona para la misión en Panamá, uno de sus aliados importantes en América Central en asuntos de seguridad y comercio.

El proceso de nombramiento de embajadores no tiene una duración de tiempo específica, esta es variable e impredecible, independientemente del país, señaló.

Cabral llegó a Panamá como ministra consejera en agosto de 2017 y se convirtió en jefa de misión en marzo de 2018.

Durante su periodo al frente de la diplomacia estadounidense, los gobiernos de Panamá y China impulsaron sus relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano decidió cortar sus lazos con Taiwán para establecerlos con el gigante asiático.

Estados Unidos miró con recelo ese cambio y varios funcionarios de alto nivel de ese país viajaron a Panamá para advertir sobre el cuidado que debían tener ante las inversiones chinas en la región, lo que fue criticado por el gobierno de Beijing.