Nuevo sismo, ahora de 4,5, remece a Puerto Rico

Un sismo de magnitud 4,5 remeció el jueves a Puerto Rico, el movimiento más reciente en una inusual serie de terremotos que han causado temor entre los habitantes de la isla.

El sismo más reciente se registró 12 kilómetros (8 millas) al sur de Guayanilla, a una profundidad de apenas siete kilómetros (cuatro millas) y se sintió en la capital San Juan y otras partes de Puerto Rico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hubo reportes inmediatos de daños.

No hemos parado de temblar, dijo íngel Vázquez, director de manejo de emergencias en la localidad costera de Ponce, al sur del territorio. Esta es la primera vez que algo así ocurre.

La serie de sismos comenzó la noche del 28 de diciembre con un terremoto de 4,7, seguido de uno de 5,1 que impactó cerca de la costa sur de la isla, provocando que decenas de personas salieran atemorizadas a las calles. En los supermercados cayeron artículos de los aparadores; se reportaron grietas en algunas residencias de zonas costeras, y una gran piedra cayó y bloqueó una carretera. No se reportaron lesionados.

Desde entonces se han registrado más de 1.100 terremotos en la región. La mayoría han sido imperceptibles salvo el de 4,2 del 31 de diciembre y el ocurrido el jueves.

He pasado más de 29 años en la Red Sísmica de Puerto Rico, y es la primera vez que veo este tipo de actividad, dijo el director Víctor Huérfano a The Associated Press. No hay manera ni de decir cuándo va a terminar o si va a desencadenar en un evento mayor.

Dijo que la serie de sismos han sido extremadamente superficiales y se han registrado en tres fallas ubicadas en la región suroeste de Puerto Rico: Valle de Lajas, Punta Montalva y el Cañón de Guayanilla.

En general, la fuerza que mueve todo esto es la placa de Norteamericana y la placa del Caribe apretando a Puerto Rico, dijo.

Una serie similar de sismos se registró el año pasado en la costa noroeste de Puerto Rico después de un terremoto de 6,0 a finales de septiembre que desencadenó más de 1.200 movimientos en la zona, dijo Huérfano.

Uno de los sismos más fuertes y devastadores en Puerto Rico se registró en octubre de 1918, un terremoto de magnitud 7,3 que impactó cerca de la costa noroeste de la isla, originó un tsunami y provocó la muerte de 116 personas.