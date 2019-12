México extradita a EEUU al hijo del ˜Mayo™ Zambada

México extraditó a Estados Unidos a Ismael Zambada-Imperial, alias Mayito Gordo e hijo de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien se presentó el viernes en una corte de San Diego, California, donde se le acusó de traficar con cocaína y marihuana de México a Estados Unidos y de lavado de dinero.

Saji Vettiyill, abogado de Zambada-Imperial, indicó a The Associated Press en conversación telefónica que durante la audiencia del viernes, en la que se le leyeron los cargos, su cliente se declaró no culpable y que su próxima cita ante la corte se fijó para el 7 de febrero de 2020.

El tribunal del distrito sur de California le acusa de traficar con grandes cargamentos de cocaína y marihuana desde México y de su distribución por el interior de Estados Unidos, así como de lavado de dinero y transferencia de fondos procedentes de la droga desde territorio estadounidense con destino al Cártel de Sinaloa.

En la misma acusación, los fiscales estadounidenses incluyen a su padre, El Mayo, a su hermano Ismael Zambada-Sicairos y al hijo de Joaquín El Chapo Guzman, Iván Archivaldo.

Zambada-Imperial fue detenido en 2014 en Sinaloa y permanecía en una cárcel mexicana desde entonces por portar armas de uso exclusivo del ejército.