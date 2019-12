Homenajes, ovación y estrellas en el estreno de Star Wars

El público se puso de pie y le dio una gran ovación a la más reciente entrega de Star Wars cuando los créditos rodaron para poner fin a la tercera trilogía de la franquicia.

Los vítores se escucharon a lo largo de la proyección de The Rise of Skywalker (El ascenso de Skywalker) el lunes por la noche. Tras la función, la película fue recibida con elogios luego que el director J.J. Abrams dijera a la audiencia antes del inicio que estaba mayormente aterrado de mostrar la cinta de dos horas y media.

Sentados en el Teatro Dolby en Hollywood estaban Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker, y el director Steven Spielberg, a quien Abrams agradeció específicamente.

El comediante y actor Seth Green, quien asistió al estreno mundial con su esposa, Clare Grant, dijo que disfrutó ver cómo la película cerraba el capítulo final de la saga Skywalker.

Me encantó, dijo Green. Voy a estar analizando esto por un tiempo. Es denso, es profundo, está lleno de cosas increíbles. Para mí, es un final satisfactorio para esta saga.

Los admiradores convirtieron el estreno en un homenaje a varias eras de la épica espacial, algunos vestidos como el Luke de Hamill o la princesa Leia, interpretada de Carrie Fisher en la cinta original de 1977; otros como la madre de estos personajes, la reina Amidala; con la armadura de los Stormtroopers, como cazarrecompensas o como Darth Vader.

Fue todo lo que esperaba y más, dijo Dwayne Smith, quien fue acompañado por su esposa Shannon y su hijo Kayden. Padre e hijo llevaban los trajes negros de la Primera Orden.

Los giros, las vueltas, la nostalgia. Fue emotivo", dijo Smith durante una fiesta posterior al estreno. "Tiene acción. Tiene de todo. Si estás indeciso sobre el último filme, te alegrarás de ver esto reencaminado.

Los asistentes fueron consentidos con un espectáculo en una alfombra azul por la que pasaron los androides C-3PO y R2-D2, mientras que Chewbacca se bajó de una camioneta y posó para los fotógrafos con los brazos en alto.

Entre los invitados estuvieron Harrison Ford y actores que saltaron a la fama en la más reciente trilogía: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Kelly Marie Tran.

El estreno marcó la primera vez que alguien fuera de un selecto grupo de personas vio la novena película en la historia central de Star Wars. Rise of Skywalker llega a los cines comerciales el viernes.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de ver una exposición repleta de fotos de películas previas _ incluyendo un retrato de la difunta Fisher y su hija Billie Lourd y otro de Mark Hamill abrazando a Fisher _ y varios uniformes de Stormtrooper.

Pocas películas han capturado la imaginación popular como Star Wars de 1977, que ha desatado tres trilogías cinematográficas, programas de TV, juguetes y más. The Rise of Skywalker" es uno de los estrenos más anticipados del año, en parte porque los cineastas han prometido una conclusión para la historia del clan Skywalker que incluye a Luke, Leia y su padre Anakin, quien pasó a ser Darth Vader.

Disney pagó más de 4.000 millones de dólares para adquirir la franquicia Star Wars" en 2012 y la reciente trilogía iniciada por Abrams en 2015 con The Force Awakens (El desertar de la fuerza). Aunque trajo a personajes entrañables de la trilogía original a la gran pantalla por primera vez desde 1983, la historia se ha enfocado en una nueva generación de personajes interpretados por Ridley, Adam Driver, Boyega y otros.

Los fans se mantuvieron divididos en torno a The Last Jedi (Los últimos jedi) de 2017, que mostró a un avejentado Skywalker como un ermitaño amargado apartado de sus amigos y de los grandes conflictos que enmarañas a una ficticia galaxia muy, muy lejana.

Disney aún no ha anunciado sus planes cinematográficos para después de "Rise of Skywalker". La producción de otra trilogía separada de esta historia está parada, y no se han anunciado otros proyectos desde el pobre desempeño de Solo: A Star Wars Story (Han Solo: una historia de Star Wars) de 2018.

Independientemente de la recepción de Rise of Skywalker, Disney ya ha tenido dos triunfos con Star Wars en 2019. Sus parques temáticos en Florida y California abrieron enormes expansiones con tema de Star Wars donde los visitantes son esencialmente transportados a un planeta lejano. Y el nuevo servicio de streaming de la compañía, Disney Plus, estrenó la primera serie televisiva de Star Wars con actores reales, The Mandalorian, que introdujo un nuevo personaje popular: el bebé Yoda.