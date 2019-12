Dolor y gloria y Parásitos cerca de nominación al Oscar

Las aclamadas cintas Dolor y gloria del director español Pedro Almodóvar y Parásitos (Parasite) del sudcoreano Bong Joon Ho están un paso más cerca de una posible nominación al Oscar.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció al grupo de 10 películas preseleccionadas para la categoría de mejor largometraje internacional (previamente conocida como cinta en lengua extranjera) que también incluye filmes de República Checa, Macedonia del Norte, Polonia y Senegal.

Las nominaciones al Oscar serán anunciadas el 13 de enero y la ceremonia será el 9 de febrero. En total 91 películas fueron presentadas para consideración en la categoría.

De conseguir una nominación Atlantique (Atlantics), el drama migrante de la senegalesa Mati Diop, sería la primera en lograrlo para el país. En mayo Diop se convirtió en la primera mujer negra en competir por la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes. Al final el premio fue para Parásitos, mientras que Atlantics" ganó el premio de honor del festival.

The Painted Bird de República Checa, Truth and Justice (Tode ja oigus) de Estonia; Les Misérables (Los miserables) de Francia; Those Who Remained (Akik maradtak) de Hungría; Honeyland de Macedonia del Norte; Corpus Christi (Boze Cialo) de Polonia y Dylda (Una gran mujer) de Rusia completan la lista de posibles nominadas.

La academia anunció en total nueve listas de cintas preseleccionadas en categorías que incluyen mejor documental como la brasileña Al filo de la democracia (The Edge of Democracy) y la mexico-estadounidense Midnight Family sobre una familia que trabaja con una ambulancia en la caótica Ciudad de México. Las listas también incluyen efectos visuales y canción original.

Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: El Ascenso de Skywalker‹‹‹), que será estrenada el viernes, está en la lista de mejor música original y la de efectos visuales, Dolor y gloria también está en la lista de música original, mientras que Parásitos está en la lisa de mejor cancón original por A Glass of Soju.

Otras de las cintas en la lista de efectos visuales son la taquillera Avengers: Endgame y el musical próximo a estrenarse Cats. Ninguna pieza de Cats quedó en la lista de canción original, pero sí dos de The Lion King (El rey león): Never Too Late de Elton John y Spirit de Beyoncé.