Piqué se retira, su último duelo con el Barí§a será el sábado

El defensor del Barcelona Gerard Piqué, que ganó tres veces la Liga de Campeones con el club y se consagró con España en la Copa del Mundo de 2010, anunció su retiro a los 35 años.

En un video publicado en Twitter el jueves, Piqué dijo que este sábado será mi último partido en el Camp Nou.

He decidido que es el momento de cerrar este círculo, dijo el central. Siempre he dicho que después del Barí§a no habrá ningún otro equipo y así será.

Piqué ha disputado 615 encuentros con el Barcelona, con 52 goles. Además de la tripleta de copas europeas, ayudó al club catalán a ganar ocho títulos de liga y siete Copas del Rey, entre otros campeonatos.

Tras ser titular casi toda su carrera, Piqué perdió la titularidad esta temporada después de que el Barcelona fichó a nuevos jugadores en su posición de central.

El Barcelona recibe el sábado al Almería.

El retiro de Pique ocurre tras la ruptura este verano con la estrella de la música Shakira, madre de sus dos hijos.

Considerado como uno de los mejores jugadores de su posición en su mejor momento y parte de de un Barcelona que tenía a Lionel Messi como máxima figura, Pique se destacó sobre otros jugadores por su interés en los negocios que inició cuando aún sobresalía en la cancha.

De manera exitosa renovó el formato de la Copa Davis de tenis, además de que realizó controversiales acuerdos con la Federación Española de fútbol, que involucró llevar a cabo la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Ha dicho que podría considerar ser candidato a presidente del Barcelona en un futuro.

"Ya me conocen, tarde o temprano, volveré, dijo mientras apuntaba la mirada hacia el palco del Camp Nou, una señal de intenciones.

Piqué se formó en la academia juvenil del Barcelona, jugó con Messi cuando adolescente antes de irse al Manchester United. Regresó al Barcelona en el 2008 bajo las órdenes del técnico Pep Guardiola e inmediatamente se destapó como un hábil defensa gracias a su inteligencia, habilidad de pase y liderazgo.