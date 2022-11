Verlander otra vez por 1er triunfo en Serie Mundial

el juego perfecto de Don Larsen para los Yanquis de Nueva York contra los Dodgers de Brooklyn en 1956.

Verlander insistió que estuvo a un tris en el primer juego de conseguir la tan esquiva primera victoria en una Serie Mundial.

No me pondré a sentirme mal porque me entraron a palos, dijo. Tengo que mantener una actitud positiva.

Verlander tuvo foja de 18-4 y lideró las mayores con una efectividad de 1.74 este año, en su retorno tras someterse a una cirugía Tommy John.

Adquirido por los Astros en un canje con Detroit en 2017, avista la agencia libre y podría realizar su última apertura con Houston.

Es prematuro", dijo. Realmente ha sido una gran experiencia pase lo que pase, si me quedo o no. Y realmente he disfrutado mi etapa con este grupo de jugadores y en la ciudad".