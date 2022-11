Nadal ya no se preocupa por ser el número 1 del mundo

Rafael Nadal ha cambiado. No ha podido dormir debido a su bebé recién nacido y no por volver a ser el número uno del mundo.

Incluso con tantas ausencias, Nadal podría terminar la temporada en la cima. Suma 5.820 puntos, detrás del líder Carlos Alcaraz con 6.650. Pero Nadal dejó en claro en conferencia de prensa el martes sus prioridades sobre pelear para recuperar el primer puesto.

No habrá pelea.

Nadal ha terminar la campaña cinco veces como el número uno, empatado con Roger Federer y detrás de Novak Djokovic (7) y Pete Sampras (6).

No peleo por ser el número uno, dijo Nadal en conferencia de prensa en el Masters de París. "Algo que dije hace mucho: no pelearé más por el número uno como en el pasado. Alcancé ese objetivo un par de veces en mi carrera, momentos que fueron muy felices y en los que estuve orgulloso de lograrlo. Ahora mismo estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho por ser el número uno.

Por ahora quiere ser el papá número uno.

El torneo de París es su primer torneo desde que su esposa María Francisca Perello dio a la luz a su primer hijo en octubre. Nadal admite que ahora, que es padre, lidia diferente con las cosas.

Es interesante como, incluso tras sólo conocerlo dos o tres semanas, dejar a tu hijo en casa y no poder verlo, lo empiezas a extrañar, admitió Nadal.

Nadal se saltó la primera ronda y enfrentará al ganador del duelo entre Tommy Paul y Roberto Bautista Agut en la segunda ronda el miércoles. No ha disputado ningún torneo competitivo desde septiembre cuando se juntó con Federer en el dobles del Laver Cup para celebrar el retiro del suizo.

Nadal ganó el Abierto de Australia y Roland Garros este año para alcanzar el récord de 22 títulos de Grand Slam individual, uno más que Djokovic y dos más que Federer. Pero ahora parece que Nadal, de 36 años, le pasara la estafeta a Alcaraz, de 19 años, al menos en España.

Este año Nadal tuvo problemas de lesiones y sólo disputó 10 torneos.

Es obvio que cuando fui número uno por primera vez en mi carrera en 2008, realmente quería estar ahí, aseguró. Hoy eso otra historia. No sé cuántos eventos dispute, como 10, terminé ocho. Es difícil ser el número uno así.