Club francés Brest pide pesquisa de presunto insulto racista

durante la victoria de Brest por 3-1 el domingo.

El club señaló el lunes en un comunicado que no puede aceptar tales insultos y pidió a la comisión disciplinaria arrojar luz sobre el caso.

Por su parte, el Clermont ha manifestado su apoyo a Gastien, quien ha negado haber hecho tal comentario.

Después de más de 400 partidos como profesional, en cuatro clubes diferentes y contra muchos equipos, nunca podría haber creído que algún día me acusarían de hacer tales comentarios, declaró Gastien. Me siento profundamente afectado como hombre. Esto no se ajusta a mis valores y mi educación. Nunca he sido una persona racista y condeno enérgicamente a cualquiera que haga tales comentarios.