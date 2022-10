Pickett supera protocolo de conmoción, será titular

Kenny Pickett, el quarterback novato de los Steelers de Pittsburgh, será titular el domingo por la noche, en el partido contra de Miami, después de superar el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL el viernes.

Pickett, la vigésima selección global del draft, abandonó el encuentro que su equipo ganó sorpresivamente a Tampa Bay en el tercer cuarto, después de ser derribado de forma legal por el linebacker de los Buccaneers, Devin White. Los médicos le dieron el visto bueno para entrenar esta semana sin limitaciones y jugará de inicio por tercera vez en su carrera cuando Pittsburgh (2-4) visite a los Dolphins (3-3).

Me sentí genial a lo largo de mi rutina, dijo Pickett acerca del entrenamiento. De no haber sido así, obviamente, no hubiera estado allá afuera.

No obstante, se negó a dar detalles sobre la jugada en la que resultó lesionado o a comentar sobre su primera vez en el protocolo de conmociones de la NFL.

Confío en lo que los doctores me estaban diciendo. Eso es lo que me estaban aconsejando y lo que querían que hiciera, así que seguí su guía y ahora estoy bien para esta semana, dijo Pickett.

El suplente Mitch Trubisky jugó bien en reemplazo de Pickett, lanzando para 144 yardas y un touchdown para que Pittsburgh pusiera fin a una racha de cuatro derrotas. El entrenador en jefe Mike Tomlin reconoció la actuación de Trubisky, pero dijo que el equipo se iba a mantener con Pickett si estaba disponible, un voto de confianza para el jugador de 24 años, quien estaría llamado a ser el sucesor del retirado Ben Roethlisberger.

Pickett se ha visto eficaz desde que se hizo cargo de la ofensiva en la segunda mitad del encuentro que Pittsburgh perdió ante los Jets de Nueva York el 2 de octubre, completando 66% de sus pases, con 514 yardas, una anotación y cuatro intercepciones.

Pickett es uno de tres jugadores de los Steelers que regresará a la actividad después de superar el protocolo de conmociones. El ala cerrada Pat Freiermuth, quien la sufrió en la derrota contra los Bills de Buffalo el 9 de octubre, jugará por los Dolphins.

Así como el cornerback Levi Wallace, también entró al protocolo de conmociones en contra de los Bills.

Pittsburgh también contará con la mayoría de sus titulares en el backfield defensivo para enfrentar a Miami. El safety Minkah Fitzpatrick (rodilla) y el cornerback Cam Sutton (corva) jugarán después de ausentarse la semana pasada. El cornerback Ahkello Witherspoon, quien no ha jugado desde el partido inaugural con un problema en los isquiotibiales, está en duda.