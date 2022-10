49ers adquieren a Christian McCaffrey en canje con Panthers

Los 49ers de San Francisco adquirieron al running back estelar Christian McCaffrey en un canje con los Panthers de Carolina a cambio de varias selecciones del draft.

Los Panthers anunciaron el jueves por la noche el acuerdo que envía a McCaffrey de regreso al írea de la Bahía, donde brilló con Stanford en el fútbol americano universitario. El equipo indicó que el canje se concretará una vez que McCaffrey pase un examen sobre su estado de salud.

Los Panthers obtendrán selecciones en la segunda, tercera y cuarta ronda en 2023, así como una en la quinta en 2024, dijo una persona familiarizada con el acuerdo y la cual habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que los términos no han sido dados a conocer de manera oficial.

Carolina había buscado una selección de primera ronda, pero San Francisco la había otorgado ya para 2023 en el canje pactado el año pasado para reclutar a Trey Lance.

Estaré eternamente agradecido por todas las personas que ayudaron a que estos últimos cinco años y medio fueran tan especiales para mí, tuiteó McCaffrey el viernes por la mañana. Gracias desde el fondo de mi corazón. Carolina, siempre te querré.

McCaffrey se une a un grupo de jugadores talentosos en el ataque de San Francisco, como el versátil wide receiver Deebo Samuel, el tight end George Kittle y el receptor Brandon Aiyuk.

En cambio, los Niners (3-3) no lucían tan fuertes en la posición de running back. El titular, Elijah Mitchell, había quedado fuera por una lesión de rodilla.

McCaffrey aportaría al entrenador en jefe Kyle Shanahan a un talentoso elemento como corredor y receptor, añadiendo otra arma al ataque de San Francisco.

McCaffrey tiene un salario de 990.000 dólares para este año, luego que Carolina reestructuró su convenio con fines de ajustarse al tope salarial. Se le adeudan unos 36 millones para los próximos tres años, pero ese dinero no está garantizado.

Se trata del segundo jugador estelar que los Panthers (1-5) ceden esta semana en canje desde que destituyeron el 10 de octubre al coach Matt Rhule. El lunes, Carolina envió al wide receiver Robbie Anderson a los Cardinals de Arizona, por dos futuras selecciones de rondas finales del draft.

El intercambio debilita aún más el ataque terrestre de una ofensiva de los Panthers de antemano mermada y se espera que D™Onta Foreman y Chuba Hubbard compitan por el puesto titular y Raheem Blackshear tenga mayor actividad.

McCaffrey, de 26 años, es considerado uno de los running backs más versátiles de la liga cuando está sano debido a su habilidad como corredor, receptor y bloqueador.

Se perdió 23 partidos en las dos temporadas anteriores debido a lesiones, pero ha participado en los seis juegos de esta campaña y es cuarto en la NFL en yardas totales (607) a pesar de jugar para la 32da ofensiva 32 de la liga. Él y el running back Nick Chubb, de los Browns de Cleveland, son los únicos jugadores en la NFL este año con cinco juegos de al menos 100 yardas.

McCaffrey suma 7.272 yardas totales (3.980 por tierra y 3.292 por aire) y ha anotado 50 touchdowns desde que llegó a la liga como la octava selección general del draft en 2017.

El padre de McCaffrey, Ed, ganó un Super Bowl con los 49ers en la temporada de 1994 y alzó dos títulos más en Denver con el padre de Shanahan, Mike, como su entrenador en jefe.

___

El periodista de The Associated Press Steve Reed contribuyó a este despacho.