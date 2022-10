Fuente AP: 49ers adquieren a McCaffrey, de Panthers

Los 49ers de San Francisco adquirieron al corredor estelar Christian McCaffrey, quien militaba en los Panthers de Carolina, de acuerdo con una persona cercana a la transacción.

La fuente habló el jueves con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, en vista de que el canje no se ha oficializado.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el canje que llevaría a McCaffrey de vuelta al írea de la Bahía de San Francisco, donde brilló con Stanford en el fútbol americano colegial.

Su llegada a San Francisco se daría a cambio de selecciones en el draft.

Los Panthers obtendrán selecciones en la segunda, tercera y cuarta ronda en 2023, así como una en la quinta en 2024, de acuerdo con una de las personas que hablaron con la AP.

Carolina había buscado una selección de primera ronda, pero San Francisco la había otorgado ya para 2023, en el canje pactado el año pasado para reclutar a Trey Lance.

McCaffrey se une a un grupo de jugadores talentosos en el ataque de San Francisco, como el receptor Deebo Samuel, el tight end George Kittle y el receptor Brandon Aiyuk.

En cambio, los Niners (3-3) no lucían tan fuertes en la posición de corredor. El titular Elijah Mitchell había quedado fuera por una lesión de rodilla.

McCaffrey aportaría al entrenador Kyle Shanahan sus grandes talentos como corredor y receptor, añadiendo otra arma al ataque de San Francisco.

McCaffrey tiene un salario de 990.000 dólares para este año, luego que Carolina reestructuró su convenio con fines de ajustarse al tope salarial. Se le adeudan unos 36 millones para los próximos tres años, pero ese dinero no está garantizado.

Se trata del segundo talentoso jugador que los Panthers (1-5) ceden esta semana en canje. Carolina destituyó el 10 de octubre al entrenador Matt Rhule.

El receptor Robbie Anderson fue enviado el lunes a los Cardinals de Arizona, por dos futuras selecciones del draft.